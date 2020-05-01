النقابة العامة للكيماويات تنعي شهداء القوات المسلحة :الحادث الخسيس لن يؤثر علي إيمان رجال جيشنا بواجبهم ووطنيتهم لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة

نعت النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي ، ببالغ الحزن والأسى استشهاد أبطال من القوات المسلحة،أمس الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد في شمال سيناء.وقالت “النقابة العامة” في بيان النعي أن هذا الحادث الخسيس لن يؤثر علي إيمان رجال قواتنا المسلحة بواجبهم، ووطنيتهم، بل يدفعهم إلي مزيد من الإصرار علي مواصلة دورهم، فداء للوطن، لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة،و أن هؤلاء الأبطال ضحوا بحياتهم فداءً للوطن ،داعية الله عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبطال بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته و أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما دعت إلى الله – عز وجل – بسرعة الشفاء العاجل للمصابين.وأشارت “النقابة العامة ” إلى أن عمال مصر يقفون سندا وصفا واحدا خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب ،وفي معركة التنمية .