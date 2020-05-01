الرئيس السيسي يوجه كلمة إلى عمال مصر

كتب عبدالوهاب خضر :وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال العالمي الذي ي يوافق الأول من مايو من كل عام ..وقال الرئيس على صفحته على الفيس بوك :”اتوجه الي كل عمال مصر في عيدهم اليوم بعظيم تقديري واعتزازي لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل في شتي ميادين الإنتاج في ارجاء الوطن ….واؤكد لكم عمال مصر الأوفياء … أنكم تمثلون قطاع وطني هو القوة الدافعة للبناء والتقدم …. والمحور الأساسي للتنمية …. والقاعدة الراسخة للإنتاج ……. تحية عرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق الي مستقبل افضل لوطننا الغالي مصر”

اتوجه الي كل عمال مصر في عيدهم اليوم بعظيم تقديري واعتزازي لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل في شتي ميادين الإنتاج في ارجاء… Posted by ‎AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي‎ on Friday, May 1, 2020