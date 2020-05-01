الإذاعة تحتفل بعيد العمال اليوم على شبكاتها

وافق محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية علي خطة شبكة إذاعة الشباب والرياضة للاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الجمعة 1 مايو..وتقول نجلاء عبد البر رئيس شبكة الشباب والرياضة ان الاحتفالية مع مجموعة من الشباب في كافة المواقع من خلال باقة من البرامج والفترات المفتوحة التي تتيح الحوار وتبادل الرؤي والافكار من اجل النهوض بمصر والصناعة والاقتصاد كما هو موضح : النهار من أولة فترة مفتوحة تقديم لاهم الاخبار الصحفية التي تناولت الحدث مع استضافة مجموعة من الضيوف للتعليق علي الحدث .

صورة عمالية بعيون رياضية استضافة مجموعة من الرياضيين المتواصلين مع المجتمع العمالي وحديث عن العمال وعلاقتهم بالرياضة والجوايز التي حصلوا عليها .

عمال مبدعين اهم الأسماء العمالية التي احترفت الكتابة في مجالات الإبداع المتعلقة بالقصة والرواية والمسرح والسينما وحديث عن الإضافة التي حققها العمل العمالي في إبداعهم

نجوم في رمضان نجوم الفن والرياضة علي الهواء يتحدثون عن أهمية الاحتفال بعيد العمال وأهمية العمل في بناء الاجسام والعقول واهم الأدوار الفنية التي قدموها وتتعلق بشخصية العامل .

بينما يقول مدحت فهمي رئيس شبكة إذاعة الشرق الأوسط ان الاحتفالية ستكون كالتالي :

جحا 2020 فترة مفتوحة تتضمن اختيار احدي نوادر جحا المتعلقة بالعمل ومناقشتها مع المستمعين والتعليق عليها من خلال حوارات مع النجوم بشكل كوميدي .

شهير وجميل وخطير فترة مفتوحة تتضمن لقاءات متنوعة مع النجوم والشخصيات العامة حول اهم الاعمال في حياتهم والتي كانت سببا في شهرتهم والصعوبات التي قابلتهم في مجال العمل وكيف تم التعامل معها بالإضافة الي استضافة احد أصحاب المشروعات الصغيرة لتقديم مشروعة والحديث عن تجربتة للاستفادة منها .

صدفة ولا ميعاد فترة مفتوحة تتضمن اهم الانجازات والاختراعات التي كان لها تاثير كبير علي البشرية وكيف تم اكتشافها والاستفادة منها .

رمضان كريم برنامج ديني مع د. محمود شلبي مدير إدارة الفتوي والهاتفية بدار الافتاء المصرية يتناول أهمية وقيمته والدعوة الي المشاركة في العمل الصالح