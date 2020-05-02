أحدث عضو فى عائلة هونر ينطلق 6 مايو عبر الإنترنت

تطلق شركة هونر فى مصر يوم 6 مايو الحالي أحدث أعضاء عائلة هواتف honor 9x الجديد وهو هاتف 9x Lite وذلك بعد نجاح هواتفها من نفس السلسلة وتحقيقهم لنسبة مبيعات مرتفعة وهم 9x لايت و 9x Pro

ومن المتوقع أن يحدث الهاتف المنتظر بإمكانياته وسعره طفرة فى سوق الهواتف المحمولة، حيث إن أبرز امكانياته تتمثل فى السعة التخرينية الكبيرة للهاتف وهى 128 جيجا، بالإضافة إلى أنه مصنع من الزجاج وليس البلاستيك، وهى الإمكانيات التى تستخدم فى هواتف الفئة السعرية الكبيرة، بينما سينطلق هذا الهاتف ضمن هواتف الفئة السعرية غير المرتفعة والتي تقترب من الـ 3000 جنيه، حيث أكدت الشركة أن السعر الرسمى سيعلن خلال حفل الإطلاق.

سيتم إطلاق الهاتف فى حفل خاص عبر الإنترنت وذلك فى 6 مايو فى الثامنة مساءا.