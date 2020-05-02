خبراء أميركيون : نهاية مفهوم الاستراتيجية الكبري ..وعلي أمريكا أن تفكر في اللحظة الآنية

جريدة الفورين أفيرز..دانيال دزنر, رونالد كريبس و راندال شويلر ..ترجمة مارك مجدي: لعقود طويلة تبني خبراء النخبة في العلاقات الدولية للحزبين الأمريكيين توجه الليبرالية العالمية, أي تلك الفكرة التي ترتكز علي دور واشنطن في الحفاظ و المساهمة في توسع نظام عالمي يدعم السوق الحرة و التعددية. و لكن ظهر ترامب ليهاجم الأعمدة التي تقف عليها تلك الليبرالية الدولية, من مساءلة حلف شمال الأطلسي مروراً بإلغاء الاتفاقيات التجارية و انتهاءاً بإهانة حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين.

في يوليو 2017 اجتمع فريق الأمن القومي مع ترامب في البنتاجون لتعريفه بأهمية وضرورة التدعيم و الحفاظ علي نظام ليبرالي دولي, فكان رد الترامب الصادم” أنتم مجموعة من الأطفال و الأغبياء”.

و من هنا بدأ خبراء العلاقات الدولية في مراجعة ثوابت كثيرة استقرت منذ عقود في العقلية السياسية الأمريكية, ثم ظهر السؤال الرئيسي و الجوهري ” هل تحتاج الولايات المتحدة لاستراتيجية كبري الآن” ؟.

و بعد ارتفاع أصوات سياسية جديدة نسبياً علي الساحة الأمريكية, من أقصي اليسار التقدمي إلي الشعبوية القومية اليمينية, أصبح من الصعب الاتفاق علي أي توجه رئيسي أو رؤية مُجمع حولها. أصبحت مسألة الاستمرار في استراتيجية أمريكية كبري تمثل معضلة حقيقية.

الاستراتيجيات الكبري هي خارطة طريق معنية بتقديم الوسائل نحو الغايات, تعمل بشكل رئيسي علي أرضية تنبؤيه- في عالم يتمتع فيه صناع السياسات بفهم واضح للطريقة التي توزع بها السلطة, و إجماع محلي صلب حول الأهداف و الهوية الوطنية, و كذلك علي مؤسسات سياسية مستقرة و راسخة.

في 2020 لم يعد كل ذلك قائماً, الطبيعة المتغيرة للقوة, بجانب تفكك النظام الدولي, كل ذلك جعل المهمة الأمريكية في تحديد مصيرها صعبة للغاية.

تنامي أصوات التعددية الثقافية و رد الفعل الشعبوي في مواجهتها فكك جميع التصورات و السرديات المشتركة و حتي الهوية نفسها.الاستقطاب السياسي أضعف المؤسسات السياسية, مما أدي إلى أن كل إدارة جديدة تسعي لعكس ما فعلته سابقتها. حُمي معاداة التصورات المؤسسية الرسمية نزعت أساسات سياسية كثيرة و دحضت تلك الرؤي السياسية المنسجمة.

عوامل جديدة متعددة جعلت أي محاولة لصناعة استراتيجية كبري محاولة غير مفيدة و مكلفة. فعوضاً عن النزاع حول المذاهب الاستراتيجية, علي الاكاديميين و المؤسسات البحثية و صناع السياسة أن يعملوا علي طرق براجماتية أخري لتخطي المشاكل. من التدخلات العسكرية للمساعدات الخارجية, ستكون السياسات الموضوعة كلٌّ على حِدَة هي الأفضل و الأكثر المرونة من الاستراتجيات الكبري. فالجدال في صالح الاستراتيجية الكبري الآن هو تفكير مفرط و منعزل في عالم يحترق.

مشكلات القوة

تساهم الاستراتيجيات الكبري, كما شهدنا عملياً, في الاستخفاف أو في مواضع أخري المبالغة في حجم الخصوم. كما حدث مع الصين علي سبيل المثال, فشلت هذه الرؤية الكبري في التقييم الفعال للصين. و أدت السياسات الناتجة عن هذا التقييم الخاطيء في معظم الأحيان لنتائج غير متوقعة.

مع صعود عالم متعدد الأقطاب, لا تُفلح الاستراتيجيات الكبري, فعالم القطب الواحد أو حتي القطبين انتهي بالفعل. الجيش و الاقتصاد لم يعدا العاملين الرئيسيين في تحديد الهيمنة, تساوي القوي و الضعيف في القدرة علي اتخاذ القرار, و لا توجد عقبات تستطيع دول أن تتخطاها دون الأخري.

يشهد العالم صعود لقوي مختلفة غير رسمية إلى السطح, العصابات و القبائل و المجموعات العرقية و المنظمات المحلية أصبح لها دوراً فاعلاً يضاهي الحكومات في بعض الدول.

القدرة علي الحجب و التدمير و المراوغة و الفيتو أصبحت أهم من القدرة علي التنمية, حتي عسكرياً أسلحة المضادات (مضادات الطيران و الدبابات و مضادات الأقمار الصناعية) أصبحت أهم من القطع العسكرية ذات التأثير الاستراتيجي.

عوامل كثيرة تؤدي إلى تعدد مراكز القوة حول العالم, و هو عالم لا يمكن التحكم به أو توجيهة. الاستراتجية المتغيرة و المتنوعة في أداواتها هي الملائمة في عالم معقد في تفاعلاته.

أمة منقسمة

إن استراتيجية عالمية مستدامة يجب أن تستند كذلك علي رؤية مشتركة للعالم بين كافة اللاعبين السياسيين. و كما قلنا سابقاً, لم يعد هذا الوضع قائماً مع اختلاف السياسيات بين الحكومات المتعاقبة جذرياً, مما يجعل ديمومة الاستراتيجية الكبري مستحيلاً. من هاري ترومان إلى رونالد ريجان, اتفق جميع الرؤساء علي رؤية مشتركة للمسائل الدولية. بيل كلينتون و جورج بوش و باراك أوباما مثلوا تنويعات لتوجه الليبرالية العالمية. و من الواضح الآن أن هذا الإجماع لم يعد قائماً.

الوعي المشترك بأي موضوع أصبح غائباً عن الولايات المتحدة, التنوع الثقافي تطور ليصبح صراعاً ثقافياً, و الهوية المشتركة بين أفراد المجتمع أصبحت أمر مشكوك فيه. الأمريكيين الآن يفتقدوا السردية الوطنية المشتركة. يمكن وصف الأمر بثورة ثقافية.

رغم ذلك فالقومية استمرت و أثبتت أنها قوة رئيسية, و لكن هذه القومية تتباين كثيراً, فالليبراليون يذهبون بالخصوصية الأمريكية, بينما ترامب يتناول الوطنية بطريقة تقصي نصف السكان و تخرجهم من الهوية الأمريكية المُفترضة.

الاستراتيجية الكبري من بين ضحايا الأمة المنقسمة.

الاستراتيجية الكبري تستند علي سردية أمنية ما تلعب الولايات المتحدة فيها دور البطل الروائي للسياسة الدولية, و هي سردية تفترض أن الأمريكيين كتلة واحدة و لديهم تصور وطني ثقافي مشترك.

و من بين تمثلات الانقسام في الولايات المتحدة هو الخلاف الظاهر بين التيارات السياسية علي كافة الموضوعات السياسية الدولية و ليس المحلية فقط- التغير المناخي, مواجهة الارهاب, المهاجرين, الشرق الأوسط, استخدام القوة- الأمريكيون منقسمون داخل الأحزاب. هذه الظروف لا تؤهل حتي للنقاش حول استراتجية كبرى. و الأمر الهام هو أن الخبراء و السياسيون يزيدون الاستقطاب و يعمقونه. و علي جانب آخر, الطريقة التي يتم تقييم بها الاستراتجيات الكبري يجب أن تعتمد علي الإجماع في تقييمها للصواب و الخطأ, فإذا غاب الإجماع عموماً لا يمكن القيام بهذا التقييم.

و أهم أبعاد الاستقطاب السياسي هو أن سياسة الحزب الحاكم ستدوم فقط أثناء فترة سيطرته علي السلطة التنفيذية, ذلك لأن الكونجرس و القضاء قدما للرئيس سيطرة أحادية علي تصورات الأمن القومي, مما جعل الرئيس قادر علي تحويل استراتيجية البلاد بالكامل و هو أمر جديد بالنسبة للواقع الأمريكي.

الشعب في مواجهة الخبراء

الاستراتيجية الكبري تتطلب سوق من الأفكار المُدعمة بالمؤسسات الدراسية لمساعدة صانعي السياسات و تصحيح مسارهم مع الوقت. الاستراتيجية الكبري يجب أن تكون مرنة مع المتغيرات الاستراتيجية, و حتي الاستراتجيات المعدة جيداً ستلحقها بعض الاخفاقات التي يجب تعديلها في الطريق.

و خلال فترة الخمسين سنة الماضية نمى نوع من أنواع النزعة التشككية الناقدة للسياسة الخارجية الأمريكية خصوصاً بعد تاريخ من الإخفاقات بدأ مع حرب فيتتنام, ظهر نوع من الناشطين يقوم علي نقد السياسة الأمريكية من الألف إلى الياء.

المناخ النقدي مطلوب طبعاً, لكن كثيراً منه قد يكون مدمراً, فالتشككية المفرطة السائدة الآن في الأوساط السياسية تقلص سوق الأفكار الذي يولد الأستراتيجية الكبري.

في 2016 أثناء حملة ترامب الانتخابية كانت أحد شعارات الناخبين ” المتخصصون سيئون.. لا نريدهم”.

انتهاء احترام التخصص هو أحد معالم قصة السياسة في القرن الواحد و العشرين, مع انتشار شعبوية اليمين الوطنية كجزء من السياسة الرسمية في الغرب. و هي ليست ظاهرة عابرة كما قد يظن البعض, إنها ظاهرة لها جذور مع التحلل الاقتصادي و تتناسب معه طردياً. فالشعبوية تجعل من الاستراتجيات الكبري موضوعات جدالية.

تنظر كافة أنواع الشعبوية إلى السياسة بصورة تبسيطية. القائد الشعبوي يؤسس خطابه علي افتراض أن هناك “شعباً” خالصاً يوجد في تناقض مع النخب الفاسدة, و يدعي أنه هو وحده يعرف الشعب. و لذلك تميل الشعبوية تديريجاً نحو السلطوية. و في حربه للقضاء علي النخبة و المؤسسات المُفترض فسادها, يضعف القائد الشعبوي كل القوي التي تقف أمامه. يدعي القائد الشعبوي أنه يمثل الشعب و يعرف ما يريد و يمثله سياسياً أفضل من أي مؤسسة أو تقليد سياسي, يصبح نقاده أعداء, و القيود الدستورية و القانونية تصبح مجرد عقبات أمام الديمقراطية, و طغيان الأغلبية يتحول إلي فضيلة .

الشعبوية لا تحبذ الاستراتيجية الكبري. أولاً الشعبوية تقوم علي إبراز التناقضات الداخلية, و تدفع الاستقطاب السياسي حتي نهايته. ثانياً, يُعباً السياسيون الشعبويون الشعب ضد الأعداء محفزين هذا الغضب المُستحق. و عندما ينتشر الغضب في الأجواء تطغي ردود الأفعال العاطفية علي الاستراتيجية العقلانية. أخيراً, الشعبوية تُركز و تختزل السلطات في صورة القائد الكاريزمي, و هي بذلك تسلب السلطة من البيروقراطية و المؤسسات التي تستطيع أن تصحح الأخطاء الفردية و تمنع القرارات المتطرفة. السياسة في النظم الشعبوية إذن, هي انعكاس للقائد, سواء لالتزاماته الأيدولوجية أو لرغباته الشخصية. و حتي إذا تبني القائد الشعبوي استراتيجية كبري فهي ستبقي مرهونة بفترة حكمه.

علينا أن نعترف

رغم كل هذه المعطيات, لا يزال مفكري أمريكا الاستراتيجيين أسري الاستراتيجية الكبري. كثيرون لا يزالون في مرحلة الإنكار. الانتقادات الموجهه لإدارة ترامب بسبب غياب التفكير الاستراتيجي تعني أننا لا زلنا في مرحلة الغضب. يختلف الكثيرون هل نبكي الاستراتيجية الكبري أم نحتفل بنهايتتها, لكن ينبغي علينا أن ننتقل إلى المرحلة التالية : التقبل.

المُضي قدماً دون استراتيجية كبري يتطلب مبدأين: اللامركزية و التدرجية. ظروف غير مؤكده تتطلب شبكات لامركزية لصناعة القرار تحافظ علي شكل من أشكال التنسيق بين بعضها البعض. فعوضاً عن التحكم في كل القرارات يجب التحكم في الظروف التي تؤثر عليها و هو ما يضمن فاعليتها, تلك هي تجربة الشركات الكبري. الشركات الناجحة تفكك السلطة و المسئولية, تشجع العاملين للتعاطي مع المشكلات من خلال الفرق. و يجب علي الحكومات أن تنظم نفسها بناء علي هذا النموذج.

التغيير في التنظيم و الإدارة يتطلب بالتزامن تغييراً ثقافياً: نحو ترقية قيمة التجربة و الخطأ . يعتمد مخططوا الاستراتيجية الكبري علي التخطيط الدقيق المدروس لتحقيق أفضل النتائج. و هو ما يفترض أن ثمن المرونة يتجاوز ثمن الصرامة. و لكن لا ينطبق هذا إذا كان المتغيرات تحدث بسرعة و بطريقة غير متوقعة. التدرجية هي الرهان الآمن, فهي لا تتطلب, مثل الاستراتيجية الكبري, وضع كل البيض في سلة واحدة. فهي بالتأكيد لا يمكنها أن تحقق النصر بضربة واحدة, و لكنها تتجنب الخسائر الكارثية. تسمح بالتكيف مع الظروف المُتغيره.

في الممارسة, تعني هذه الرؤية تفويض المسئولية من واشنطن لقادة العلميات إذا صح التعبير, أي الخبراء في الملفات المحددة و المبعوثين الدوليين. بمعني آخر, اتباع السلوك المعاكس لسلوك الإدارات السابقة, التي ركزت أدوات اتخاذ القرار في البيت الأبيض.