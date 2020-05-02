أحمد الكيال يكتب: عيد العمال في عيون الشباب 

*بقلم أحمد الكيال:يحتفل ملايين العمال فى مصر والكثير من دول العالم، بعيد العمال، الذى يأتى كل عام فى الأول من مايو…عندما خاطب الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر عمال الموانئ في الدول العربية حيث فى أعقاب العدوان الثلاثي على مصر ، اتخذ عبد الناصر قرارًا بمنع السفن الإسرائيلية من المرور بقناة السويس، وامتد الأمر إلى إدراج السفن الأمريكية التي تزور موانئ إسرائيل في القائمة السوداء العربية ومقاطعتها تبعًا لذلك بالموانئ العربية ، ومنعها من نقل شحنات البضائع الأمريكية إلى الموانئ العربية، وكذلك منعها من المرور بقناة السويس إذا كانت تحمل بضائع إسرائيلية.

ولهذا السبب، بدأ “بن جوريون” رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها، ومعه اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة، التحريض ضد مصر والعرب وتم الإيعاز إلى نقابتين من نقابات البحارة الأمريكية الموليتين للصهيونية العالمية بالتحرك ومنع شحن وتفريغ السفن العربية بالموانئ الأمريكية، وكانت البداية بـ”كليوباترا“.

وحين أبُلغ عبد الناصر بالأمر، قرر التحرك سريعًا إلي مبني الإذاعة وتحدث لمدة خمس دقائق شارحًا ما جرى للباخرة وأبعاد الأزمة، وطالب اتحاد عمال الموانئ العربية بالرد الفوري في تعامله مع السفن الأمريكية بالمثل، أي بمنع شحن وتفريغ أي سفينة أمريكية راسية بأي ميناء عربي، في الوقت الذي كانت فيه 80 سفينة أمريكية راسية بموانئ عربية من طنجة حتي طرطوس.

واشتدت المعركة على مدى الأيام التالية لاسيما بعد أن بلغ حصار “كليوباترا” حد منع تموينها بالطعام والشراب والدواء لطاقمها وركابها في سقطة إنسانية لا يمكن تجاوزها. وزاد من الأمر سوءًا أنه بعد تتابع الأحداث وبدأ طاقم الباخرة في النزول من الباخرة والعودة إليها، حدث احتكاك مع العمال الموالين للصهاينة أسفر عن الاعتداء على بعض أفراد الطاقم المصري للباخرة .

وفي “26 إبريل 1960” اجتمع اتحاد العمال العرب في القاهرة، وقرر مقاطعة السفن الأمريكية والاستجابة لنداء الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر

ا لقد كان نبض الحركة العمالية المصرية فى المناطق الصناعية الكبرى قد شهدت احتجاجات من أجل مطالب عمالية ووطنية أصيلة

ففى حلوان كان اعتصام عمال الحديد والصلب فى عام 1971 وفى حرير حلوان عام 1976 وفى المحلة اعوام 1974 , 1975 , 1976

وتضامنت مصانع النسيج بشبرا الخيمة 1975 مع عمال المحلة . وفى عام 1986 .

كما اضرب عمال اسكو فى عام 1986 وكذلك عمال النقل فى نفس العام . واضرب عمال النقل فى عام 1976 كما اضربت رابطة عمال السكة الحديد فى 1986 . ثم تعود حلوان باضراب الحديد والصلب فى عام 1989 .

وفى عام 1980 كان لعمال الحديد والصلب بحلوان موقف رافض لزيارة رئيس الكيان الصهيونى لشركة الحديد والصلب , والغيت الزيارة بالفعل .

من خلال هذه الملامح الرئيسية للاحتجاجات . استعادت الحركة العمالية دورها فى ممارسة حقها المشروع وبزوغ قيادات طبيعية قادرة على قيادة الاضرابات وبلورة مطالبها الموجه اساسا ضد السياسات التى انتجت الصراع بين عمال القطاع العام والحكومة , فضلا عن برنامجها المطلبى والذى تبلور فى الانتخابات النقابية بالتاكيد على مكاسب الطبقة العاملة وتطويرها .

وقد بلغت الحركة الاحتجاجية اوج قمتها فى 18 , 19 يناير 1977 وكان حزب التجمع في قلب الحركة العمالية والشعبية حيث كان ارتفاع الاسعار هو المحرك الرئيسى لانتفاضة الشعب بكل فئاته وتياراته فى مقاومة اجتماعية على عمق خريطة مصر كأمتداد للمقاومة ضد سياسات الاصلاح الاقتصادى التى بزغت مع نسج سياسة الانفتاح وتشريعاته .

لقد كان دور شباب العمال دورا بارزا في الحركة العمالية المصرية على مدار السنوات الماضية مثل اضراب 6 أبريل عام 2008 اعتراضا على الغلاء والفساد وتضامنا مع إضراب لعمال شركة المحلة في ذلك اليوم أتت بعد العديد من الإضرابات والاعتصمات في مصر بشكل متتالي تحول الإضراب من دعوة إضراب عمالي لعمال شركة المحلة إلى إضراب عام في مصر بعد تبنى بعض المدونين والشباب المصري الفكرة ..واضراب مصنع مصر للالمنيوم بنجع حمادي الذي ضرب اروع الأمثلة في النضال العمالي في المطالبة بتحسين المعيشة العمالية.

واليوم يحتفل حزبنا حزب التجمع وفي القلب اتحاد الشباب التقدمي بعيد العمال هذا العام ونوجه رسالة دعم العمالة المؤقتة في تأمين سبيل عيشها في حياة كريمة وعلى الحكومة مساعدتهم أكثر من ذلك وان دعم العمالة المؤقتة مسؤولية وطنية ويبقى عيد العمال شعلة إنارة للأجيال المقبلة وتاريخ مشرف للحركة العمالية المصرية