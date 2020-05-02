“قطاع الأعمال”: زيادة الإنتاج من المطهرات لمواجهة كورونا

تواصل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا، ومن هذه الشركات شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والذي يمثل “هيبوكلوريت الصوديوم” أحد أبرز منتجاتها حيث يستخدم في أعمال التطهير ضد فيروس كورونا.

وقد رفعت الشركة طاقتها الإنتاجية من “هيبوكلوريت الصوديوم” إلى 120 ألف طن سنويا ويدخل في صناعة المطهرات والمنظفات.

يعد “هيبوكلوريت الصوديوم” من أقوى المطهرات التي تقضي على الفيروسات والجراثيم حيث يستخدم في تطهير وتعقيم الأسطح والمباني والمعدات.

وتحرص الشركة على تلبية متطلبات العملاء رغم ارتفاع الطلب بأكثر من 800%، وقامت الشركة برفع الطاقة الانتاجية حتى تفي بمتطلبات السوق من منتج” هيبوكلوريت الصوديوم” لمواجهة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الشركة قامت بتلبية احتياجات عدد من الوزارات والمحافظات والهيئات و الشركات والمستشفيات من منتج “هيبوكلوريت الصوديوم” للقيام بأعمال التعقيم و التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.