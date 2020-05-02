الأوقاف تقرر بث صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص بحضور الإمام وثلاثة فقط من المصلين… مع الالتزام بتعليق الجمع والجماعات

قررت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة وتحديدًا ( إذاعة القرآن الكريم ) ووزارة الاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات ، بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيًّا يوميًّا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بمصر القديمة بالقاهرة ، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به ، وبحيث تختار إذاعة القرآن الكريم يوميًّا أحد القراء المعتمدين إذاعيًّا لصلاة التراويح بالمسجد ، حيث يتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلًا مباشرًا يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم ، مع الالتزام بعدم فتح المسجد أمام المصلين ، وعدم تشغيل أي سماعات خارجية ؛ منعًا لأي تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية ، والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط ، مع تأكيدنا على قَصْر الأمر على هذا المسجد فقط ، والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورية بالتعليق الكامل للجمع والجماعات إلى أن يأذن الله (عز وجل ) بزوال علة الغلق .

وتوجهت الوزارة بالشكر للهيئة الوطنية للإعلام وإذاعة القرآن الكريم ، ووزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات ؛ لقيامها بتشغيل خطوط الهاتف اللازمة لنقل شعائر صلاة العشاء وصلاة التراويح من مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)مجانًا طوال الشهر الكريم ؛ إسهامًا منها في إدخال البهجة والسرور على المتطلعين لهذا البث الروحي عبر إذاعة القرآن الكريم في ليالي هذا الشهر الكريم ، ولا سيما في العشر الأواخر منه .

وإننا لنسأل الله العلي العظيم أن يعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وأن تعود الحياة كلها إلى طبيعتها ونرى بيوت الله عز وجل عامرة بالراكعين والساجدين والذاكرين ، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير .

مع الاعتذار مسبقًا إعلامي الوزارة المحترمين وجميع وسائل الإعلام عن عدم استقبال أحد بالمسجد على الإطلاق ، سوى مجموعة العمل المحدودة جدًا المكلفة بنقل الحدث رسميًّا من إذاعة القرآن الكريم ، والتي تم التصريح لها بالدخول في أضيق نطاق لأداء مهمة النقل ، حيث يتم غلق جميع أبواب المسجد وعدم تشغيل أي سماعات خارجية حفاظًا على سلامة الجميع .