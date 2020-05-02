 ” الوزير”: وصول 20 جرار و 33 عربة جديدة للركاب نهاية الشهر القادم

أجرى وزير النقل الفريق مهندس ” كامل الوزير” يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية, جولة تفقدية بورش الفرز المتخصصة في صيانة وعمرات أسطول جرارات السكة الحديد, وكذلك أعمال التجهيز اليومي لعربات الركاب المكيفة وعربات النوم, ذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة وزارة النقل لتطوير أسطول الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية, والاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل.

بدأت الجولة بتفقد وحدة تدريب قائدي القطارات, حيث شاهد تدريب عدد من قائدي القطارات على احد المحاكيات التدريبية الخاصة بالجرارت مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا خلال التدريب من حيث تقليل الإعداد في كل تدريب و الالتزام بالمسافات المحدة وارتداء الكمامات والتطهير المستمر بالكحول.

و أكد الوزير في كلمته لقائدي القطارات, ضرورة الاستمرار في الالتزام بنظافة الورش والقطارات والزي الرسمي والحفاظ على الجرارات والعربات, مع التعامل الجيد مع الركاب وكذلك الحرص على الاستمرار في حصول الراكب على التذكرة وعدم التهرب من دفع قيمتها خاصة مع تنفيذ الوزارة لمخطط اعلاني استثماري لمحطات السكة الحديد والاستغلال الأمثل لأراضي السكة الحديد, بما يساهم في زيادة العوائد المالية للسكة الحديد لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب, مشيرا إلى ضرورة وجود نقاط إنذار واطفاء الي ونقاط إسعاف في كل ورشة, وأن يتم تأهيل وتدريب كل قائدي القطارات خاصة مع توالي دخول الجرارات والعربات الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة, كما يجب الاستمرار في تأهيل ورفع مستوى كافة طائف التشغيل خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومة السكة الحديد.

وتفقد الوزير أيضاً مشروع إنشاء ورش عربات الاسبانى الجديدة وامتداد ورش الجرارات وسكك تموين الجرارات والتي تنفذها النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل, حيث تم تخصيص هذه الورش لأعمال التجهيز والاستعداد بالجرارت الجديدة والعربات الجديدة للتشغيل مع توالي وصولها من الشركات الأجنبية المتعاقد معها .

وشاهد الوزير اعمال التجهيز اليومي للعربات المكيفة وعربات النوم والجرارات المختلفة كما شاهد الوزير اعمال التجهيز الخاصة بعدد 20جرار, (GE) سكة حديد جديدة وصلت خلال الفترة الماضية, وحيث تتم هذه الأعمال تحت إشراف خبراء من شركة GE Transportation وحيث تدخل هذه الجرارات ضمن صفقة توريد 110 جرار سكة حديد وإعادة تأهيل 81 جرارا , وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني بإجمالي تكلفة 602.05 مليون دولار.

صرح الوزير ان هذه الجرارات الجديدة ستدخل الخدمة بدءا من اول يوليو حيث سيتم تركيبها مع الدفعات الجديدة التي ستصل من العربات الجديدة, كما سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع حيث تولي الوزارة اهتماما كبيرا بمنظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الضغط على الطرق وزيادة العوائد المادية خاصة وأن الدولة تنفذ خطة تطوير شاملة للسكة الحديد تتكلف 150مليار جنيه مضيفا أنه وصل حتى الآن 30 جرار جديد GE ومخطط وصول 20جرار إلى ميناء الإسكندرية قبل نهاية مايو الحالي و20جرار قبل نهاية يونيو القادم. وسوف يتوالى توريد باقى الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه .

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة تعاقدت على 260 جرار جديد وتحديث واعادة تاهيل واصلاح 172 جرار من الاسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لافتا إلى أن هذه الصفقات تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية, خاصة وأن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد ,بما يعود ايجابيا على الخدمة المقدمة.

كما تفقد الوزير العربة النموذج الأولى من واقع عربتين تم الانتهاء من تصنيعهما وتم عمل الاختبارات عليهما بعمل أوربي معتمد بمعمل مجري وجاري اختبار احدى هذه العربات على خطوطالسكة الحديد المصرية, وذلك ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو .

صرح الوزير ان هناك عدد 33 عربة سكة حديد جديدة أخرى يتم تصنيعها حاليا في روسيا وكان من المخطط وصولها نهاية الشهر الحالي ولكن سيتم توريدها قبل نهاية الشهر القادم بسبب الظروف الخاصة بكورونا على أن يتوالى وصول باقى الدفعات (بمعدل 35عربة شهريا) مشيرا إلى أن وزارة النقل تعمل على تدعيم اسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه النوعية من الصفقات بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالى، لرفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب.

كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير أننا مستمرون في مسيرة التنمية والبناء والتطوير, بالتزامن معى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الازمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالورشة واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لمواقع العمل والمعدات والأجهزة وارتداء العاملين للكمامات مع الاستخدام المستمر للكحول والمطهرات.