“الزراعة” تبحث رفع كفاءة مركز التلقيح الصناعي ببنى سويف

قام الدكتور ” ايهاب صابر” مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية والثروة الحيوانية, بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى, بزيارة مركز التلقيح الصناعي بمديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف, وذك لبحث كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه ورفع كفاءته.

وقال ” صابر” أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتطوير الثروه الحيوانية, والتحسين الوراثي لها عن طريق استخدام السائل المنوي المجمد من طلائق منتخبه ذات صفات انتاجيه عاليه, وتسهيل حصول المربيين عليها , وأن يتم التلقيح بواسطه الأطباء والمدربين على درجه عاليه واضاف ان التحسين الوراثي باستخدام هذه السلالات يعود بالنفع على المربيين ويساهم في سد الفجوه الغذائيه على المدى، القريب والبعيد ضمن خطه الوزاره الشامله لتطوير الإنتاج الحيواني مساعد الوزير التقى بالعاملين بمديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف بحضور د طارق الوكيل مدير الطب البيطري بالمحافظة.