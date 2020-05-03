شاهد بالفيديو..مجدي بدوي في”نهارك سعيد”:حديث الرئيس في عيد العمال أثلج صدورنا..ومصر ستتغير للأفضل بعد كورونا.. و”الشاطر ظهر وقت الازمة..والبليد إستخبي “

أكد مجدي بدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام على أن ما كتبه الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحته على “الفيس بوك” بمناسبة عيد العمال أثلج صدور عمال مصر ،خاصة تأكيد الرئيس على أن العمال لهم دور كبير في العملية الإنتاجية في تلك الظروف التي تمر بها البلاد العالم أجمع،وهو ما كشف تقدير ووعي القيادة السياسية بدور العمال ..جاء ذلك خلال حديث “بدوي” لبرنامج “نهـارك سـعـيـد” الذي يُـذاع يـومـيـا عـلـى الـهـواء مـبـاشـرة عـلـى قـنـاة نـايـل لايـف بالتليفزيون المصري ..وأشاد البدوي بحزمة الإجراءات التي إتخذتها الدولة بقيادة الرئيس في مواجهة تداعيات “فيروس كورنا المستجد” خاصة فيما يخص العمالة غير المنتظمة، والمعاشات ،والإهتمام بل ومعرفة قيمة وأهمية القطاع العام ..وأكد “بدوي” على أن جميع مشاكل العمال قابلة للحل طالما يوجد نقابي فاهم ومسؤول “متفهم” ،متحدثا على اهمية دور النقابي الواعي في تلك المرحلة ،موضحا ان مصر بعد كورونا ستكون غيرها قبل كورونا ،وذلك للأفضل ،موضحا ان هذه الأزمة أفرزت معدن الجميع قائلا :”الشاطر ظهر وقت الازمة ..والبليد إستخبي ” .ودعا “بدوي” الى سرعة إقرار قانون العمل الذي سيحقق الأمان الوظيفي خاصة لعمال القطاع الخاص ،وكذلك الإهتمام بقضية ربط التعليم بسوق العمل ،والتركيز على ملف التدريب والتثقيف للعمال لمواجهة التحديات الراهنة

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