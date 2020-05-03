الجيش يعلن عن مقتل 126 تكفيريا بضربات في سيناء

أعلن الجيش في بيان، اليوم الأحد، أن العمليات التي تجريها قوات الجيش والشرطة في الأيام الأخيرة أسفرت عن مقتل 126 مسلحا بسيناء والعثور على أسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة.وقال الجيش في بيان، إنه تم تنفيذ 22 عملية مداهمة و16 عملية نوعية “أسفرت عن مقتل 126 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء”.وبحسب ما جاء في البيان ألقت القوات الأمنية القبض على 266 فردا من “العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم”.وأكد البيان أن قوات الجيش والشرطة تواصل “جهودها في القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره وتوفير الأمن”.

وهذا نص البيان:”إستكمالاً للأعمال البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء ، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية وإستمراراً لتحقيق النجاحات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الأتية :- تنفيذ عدد (22) مداهمة وعدد (16) عملية نوعية أسفرت عن مقتل (126) فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء .- قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير عدد (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 116) عربة دفع رباعى منها ( “34” عربة على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى – “62” على الإتجاه الإستراتيجى الغربى– “20” على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى ).- إكتشاف وتفجير عدد (630) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير عدد (8) فتحات أنفاق .- ضبط وتدمير عدد (56) سيارة ، وعدد (226) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .- القبض على (266) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم .ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .هذا وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على إستمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم .”

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