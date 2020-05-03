نائب التجمع يوجه انتقادات للحكومة لاستمرار المخالفات المالية بالحساب الختامي للدولة

وجه النائب عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع؛ انتقادات حادة للحكومة، فى ضوء استمرار المخالفات المالية التي تصل بالمليارات داخل الحساب الختامى للدولة.

وقال النائب للأسف تكررت ملاحظات تقارير الجهاز المركزى للمحاسابات كل عام وما تتضمنه من مخالفات مالية وإدارية صارخة بالهيئات الاقتصادية الخاسرة، دون حساب أو رقيب، كما لو كانت الملاحظات تسجيلية وتعاد كل عام.

وتساءل؛ أين الحكومة وأجهزتها الرقابية من نزييف خسائر العديد من الهيئات الاقتصادية والتى ما زالت خسائرها تزيد عن 9 مليار جنيه؟ وما زالت توصيات لجنة الخطة والموازنة وملاحظات الحساب الختامى لم يتم التعامل معها حتى الآن، مطالبًا بضرورة استخلاص الدروس المستفادة من المخالفات السابقة، حتى يكون الحساب الختامى للدولة القادم، أفضل لصالح الشعب المصرى.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان اليوم، بيان حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والخزانة العامة للسنة المالية.