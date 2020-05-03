بيان برلماني عاجل حول المصريين العالقين فى السعودية والكويت

قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيان برلماني عاجل، حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ورغبة، أبناء مصر فى كل من دولة الكويت والسعودية والمتواجدين خارج الوطن والتى منع وباء كورونا عودتهم لأرض الوطن.

وأضاف النائب أنه فى إطار جهود الحكومة المصرية المقدرة فى مواجهة تلك الأزمة التى تواجه بلادنا والعالم وعلى ضوء توجهيات رئيس الجمهورية نأمل أن يتم الاهتمام بابناء الوطن من اجل عودتهم لاسرهم وحتي يحقق لهم الاستقرار الإنساني والدفئ العائلي.