رئيس الوزراء: تكليفات من الرئيس باستكمال كافة مراحل المترو والارتقاء بالخدمات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللمسات النهائية للجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق. يرافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عصام والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، وأسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للانشاءات”.

وقبل بدء جولته التفقدية، أكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل وخدمة أهداف التنمية والإسهام في التيسير على المواطنين، مشيراً إلى أن مرفق مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يومياً، وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على استكمال كافة مراحل المترو والارتقاء بالخدمات التي يقدمها، بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس في مواقع العمل المختلفة.

وخلال شرحه تفاصيل المشروع قال وزير النقل: يبلغ طول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث 7,8 كم، ويضم 6محطات علوية هي: النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور، حيث يجري استكمال اختبارات التشغيل واللمسات الأخيرة للمحطات لوضع الخط بالخدمة فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات، وكذلك وصول الخبراء الأجانب لإصدار شهادة سلامة التشغيل، ولاسيما في ظل أزمة فيروس ” كورونا” المستجد.

وأشار وزير النقل إلى أن الخط الثالث لمترو الأنفاق يمثل حلقة الوصل بين الخط الأول، أقدم خطوط شبكة مترو الأنفاق، والذي يتبادل الخدمة معه في محطة ناصر، والخط الثاني الذي يتبادل الخدمة معه في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، بالإضافة إلى أنه يتبادل مع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في محطة الاستاد ومونوريل 6 أكتوبر، حيث سيتم تبادل خدمة الركاب عند محطة وادي النيل، كما أنه حلقة وصل مع القطار الكهربائي ( السلام العاصمة/ الإدارية ) في محطة عدلي منصور، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لمترو الأنفاق، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم، لافتاً إلى أن تكلفة الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه.

وأضاف وزير النقل أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث، والتي تمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات، ثم يتفرع الخط شمالاً إلى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وجنوباً جامعة القاهرة بطول 17.7 كم، وتشتمل على 15 محطة، ويتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية، وهـي ناصر، وماسبيرو، والزمالك، والكيت كات، ومن المخطط افتتاحه في ديسمبر 2021، والجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتشمل على 6 محطات هي: محطة نفقية ( السودان ) و4 محطات علوية هي : إمبابة، والبوهي، والقومية العربية، والطريق الدائري، ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج )، ومن المخطط افتتاحه في يونيو 2022 ، والجزء الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة، ويشمل 5 محطـات عبارة عن 3 محطات نفقية: التوفيقية، ووادي النيل، وجامعة الدول، بالإضافة إلى محطة علوية هي جامعة القاهرة، إلى جانب محطة سطحية هي بولاق الدكرور، ومن المخطط افتتاحه في إبريل 2023.

كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح موجز من رئيس الهيئة القومية للأنفاق حول المخطط الاستراتيجي لوسائل الجر الكهربائي لإقليم القاهرة الكبرى، والذي يتضمن خطوط مترو الأنفاق، إلى جانب القطار الكهربائي، و ” مونوريل” العاصمة الإدارية، ومونوريل السادس من أكتوبر.

وخلال جولته بمحطة النزهة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه شبابيك التذاكر وبوابات الدخول والخروج، حيث تمت طباعة أول كارت محفظة إلكترونية من هذه المحطة لرئيس الوزراء للعبور به من بوابة الدخول إلى رصيف المحطة، وعقب ذلك استقل الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه قاطرة اختبار على السكة مروراً بمحطات هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب حتى محطة عدلي منصور، حيث ستكون منطقة محطة عدلي منصور نموذجاً للنقل متعدد الوسائط؛ إذ تشمل الخط الثالث للمترو، والقطار الكهربائي ، بالإضافة إلى خط سكة حديد (عين شمس /السويس)، وتفقد الدكتور مدبولي أيضاً أنظمة الإنذار والحريق والسلالم المتحركة وأرصفة المحطة.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو، التي تبلغ مساحتها 65 فداناً وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتضم جراجاً ضخماً على مساحة 20 ألف متر مسطح يضم 15سكة؛ كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطاراً.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة أمام الجمهور، والذي يمتد من هارون /نادي الشمس بطول ٣.٧ كم، وبعدد 4 محطات نفقية على مرحلتين: الأولى في يونيو 2019 وضمت ثلاث محطات هي هارون، ونادي الشمس، وألف مسكن، والثانية شملت افتتاح محطة هليوبوليس في أكتوبر 2019، كما يبلغ طول المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق 11.5كم.

وفي نهاية جولته التفقدية، أشاد رئيس الوزراء بالتزام العاملين في مواقع العمل المختلفة بالإجراءات الوقائية المُتبعة لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا”، كما أثنى على معدلات التنفيذ التي شهدها، موجها بسرعة الانتهاء من المشروع، كي يُسهم في القضاء على المشكلات المرورية، ويحقق السهولة المرجوة لتنقل المواطنين.