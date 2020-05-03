البرلمان يوافق على تقارير الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2018\2019. وطالب عبدالعال، بإحالة جميع التوصيات الواردة في تقرير الحساب الختامي إلى الحكومة لاتخاذ الرأي بشأنها. وقال رئيس مجلس النواب، إنه بموجب اللائحة الداخلية بمجلس النواب، يجرى التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادة مادة، ثم يجرى التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه.