د. عبد الفتاح مطاوع خبير المياه يكتب عن أسرار فيكتوريا ..و آثار ارتفاع مناسيب المياه في البحيرة الإفريقية

تواترت الأخبار عن ارتفاع مناسيب المياه مع بداية مايو ٢٠٢٠ ببحيرة فيكتوريا، هذا هو الخبر، والحديث عن الأسرار في هذا المقال يدور عن أسرار بحيرة فيكتوريا، وسد أوين على مخرج البحيرة، وليس عن أسرار الملكة فيكتوريا.

وبحيرة فيكتوريا هي أكبر البحيرات العظمى بمنطقة الهضبة الاستوائية بوسط إفريقيا، أحد المنابع الرئيسية لنهر النيل من النيل الأبيض، وتتشاطأ عليها ثلاثة دول هي تنزانيا و كينيا و أوغندا.

والحديث هنا أيضا يدور عن سد النهضة الإثيوبي، الذي يقع بمنطقة الهضبة الإثيوبية بشرق إفريقيا، أحد المنابع الرئيسية لنهر النيل من النيل الأزرق.

ارتفاع مناسيب المياه:

وقد تواترت الأخبار عن ارتفاع مناسيب المياه مع بداية مايو ٢٠٢٠ ببحيرة فيكتوريا، ووصلت لمناسيب الستينيات من القرن العشرين، وكان ذلك الارتفاع في الستينات سبباً في غرق كل دول وسط إفريقيا فى مياه الأمطار و السيول و الفيضانات.

و كان من المفترض ألا يفاجئني مثل هذا الخبر، الذى نشرته وكالات الأنباء العالمية والصحف القومية لسببين:

أولهما: أنني تعودت أن تكون مناسيب مياه بحيرة فيكتوريا على مكتبي صباح كل يوم لعشرات السنين.

وثانيهما: أنني شاهدت بعيني رأسي ارتفاع مناسيب مياه بحيرة فيكتوريا فى نهاية التسعينيات من القرن العشرين، وآثارها المدمرة على معظم السكان وأنشطتهم الرئيسية وأهمها صيد الأسماك، المصدر الأول للدخل القومي بأوغندا، من خلال تصديرها لأسواق الاتحاد الأوروبي.

مخاطر الأوبئة:

آنذاك، أعقب هذا الارتفاع غرق معظم القرى على شواطئ البحيرة، ثم تم انتشار وبائين، أحدهما

الملاريا و الثانى الكوليرا، وهذا بلاغ منى لرئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تاوضروس المشغول الآن مع وباء فيروس كورونا المستجد، والسؤال هو: هل قامت المنظمة بتوقع أو رصد حالات حديثة لتلك الأوبئة فى وسط و شرق أفريقيا؟ و أرجو ألا يشغلنا المستجد عن الأوبئة القديمة التى تعودنا عليها.

ودونما الدخول فى تفاصيل كثيرة فى نهاية التسعينيات، و بكل فخر كانت مصر هى الدولة الوحيدة من بين جميع دول العالم، التي ساعدت أوغندا فى علاج جميع الآثار التدميرية للفيضان على الاقتصاد الأوغندي و على الصحة العامة، بناء على طلب من موسيفيني و نائبته، وكان لي شرف أن أتولى إدارة المنحة المصرية لأوغندا في ذلك الوقت، بحوالي ٢٠ مليون دولار.

أثر امتلاء فيكتوريا على مصر:

إذا كان سد النهضة والمبالغة في زيادة سعته التخزينية، وبكل الأسف، كانت لأسباب سياسية، الغرض منها الابتزاز السياسي لمصر، تحت دعاوى تعطيش مصر و موت مصر و خنق مصر، فيا سادة يا كرام، ها هو التزايد في مناسيب المياه في بحيرة فيكتوريا، يأتي كمؤشر مائي لصالح بلادنا مصر، ولصالح كمية المياه التي تخزن في بحيرة ناصر لعدة سنوات قادمة، فلحين تفريغ مياه بحيرات الهضبة الاستوائية، بداية من فيكتوريا و كيوجا و إدوارد و جورج و ألبرت، و مستنقعات جنوب السودان إلى النيل الأبيض، و بخلاف ما يرد من النيل الأزرق، فإن بلادنا مصر لا يمكن الإضرار بها، حتى ولو شرعت إثيوبيا في الملء التجريبي لتشغيل عدد ٢ توربينة كهرومائية هذا العام، و سواء وقعت أو لم توقع على وثيقة واشنطن، ومن الخير لها ولنا أن توقع قبل أي ملء، حتى مع زيادة شكوكي كل يوم، في قدرة إثيوبيا حالياً على الانتهاء من الأعمال الإنشائية، أو القدرة على بدء الملء.

كيف نستثمر الماء الجديد؟

منذ تواترت الأخبار حول زيادة مناسيب المياه في بحيرة فيكتوريا، بدأ الكثير من خبراء المياه يقترحون ضرورة الاستفادة من تدفقات المياه المنتظرة، واقترحت بعض الدراسات – بطرق وأساليب مختلفة مباشرة وغير مباشرة – إمكانية وصول المساحة المنزرعة أرزاً إلى أكثر من ٢ مليون فدان.

وكانت لجنة الزراعة الري وأمانة الفلاحين بحزب التجمع، قد اقترحت ونشرت مقترحها أواخر مارس ٢٠٢٠، في ضوء مواجهة آثار كورونا، ضرورة التخطيط لتركيب محصولي صيفي جديد لزيادة المساحات المنزرعة أرزاً لأكثر من ٢ مليون فدان، وزيادة المساحات المنزرعة ذرة بأنواعها المختلفة لملء المحفظة الغذائية المطلوبة للعام القادم.

اقترحنا ذلك لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، وهاهي أخبار زيادة مناسيب المياه في بحيرة فيكتوريا، تجعلنا نعيد التأكيد على طرح مقترحنا.

فهل تقوم وزارة الري باتخاذ قرار بزيادة مساحة الأرز هذا العام؟ وهل تبذل قصارى جهدها لإقناع المزارعين بذلك؟ لملء المحفظة الغذائية من جهة، و للحفاظ على أمان السد العالي من جهة أخرى، وتفريغ المياه الزائدة ببحيرة ناصر، قبل أن تأتي المياه الجديدة، وقبل أن تكرر فعلتها بالعام الماضي من إغراق جزر النيل إلى تهديد الجسور ومحطات الصرف والقناطر، وغيرها من المشاكل .

القرش الأبيض واليوم الأسود:

و مثلما هو القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود، أو كما يقول الأخوة الأعزاء في السودان: القرش الأبيض ينفع في اليوم الأزرق.

ها هو النيل الأبيض يلتقي مع النيل الأزرق، فهل ينفعنا هذا اللقاء؟ أم نترك الفرصة تضيع؟

فيا أيها المسئولون والفنيون وخبراء الزراعة والري والتموين والتخطيط .. انتبهوا ..

ويا أيها الصقور من الإثيوبيين، لن تشربوا مياه النيل الأزرق، وعليكم أن تحذروا من السيناريو الأسود.

*بقلم: الدكتور عبد الفتاح مطاوع خبير المياه