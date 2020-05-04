الاتحاد الأوروبي يتخطى ذروة انتشار “كوفيد-19”

أعلنت رئيسة المركز الأوروبي لوقاية الأمراض، أندريا أمون، اليوم الاثنين، أن موجة انتشار فيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي بدأت في الانخفاض.وقالت أمون مخاطبة البرلمان الأوروبي: “يبدو أنه منذ يوم السبت، تخطت موجة الانتشار الأولية الذروة، هناك انخفاض في أغلبية دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية​​​.. هناك دولة واحدة فقط ما زال يزداد فيها عدد الحالات، وأربع دول لم يتغير فيها الوضع كثيرا”.وأوضحت المتحدثة أن بلغاريا هي الدولة التي واصل فيها مؤشر الإصابات الزيادة خلال آخر 14 يوما، أما الدول الأٍبع التي لم يتغير فيها الوضع كثيرا فهي بولندا ورومانيا والسويد وبريطانيا.يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، “جائحة”، وفي سبيل مكافحته اتخذت معظم دول العالم اجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.كما تسبب الفيروس هذا العام في إلغاء كافة الأحداث العالمية التي تتطلب اجتماعات أو حضور جمهور، أبرزها أحداث رياضية مثل أولمبياد طوكيو، وبطولة ويمبلدون للتنس، ودوري أبطال أوروبا 2020.جدير بالذكر أن العديد من التجارب السريرية تجرى حاليا في العديد من الدول في محاولة لإنتاج لقاح للفيروس.

المصدر: وكالات+ rt