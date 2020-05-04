“الزراعة” تصدر نشرة توصيات فنية مصورة لمحصول الذرة الرفيعة خلال شهر مايو

اصدر قطاع الارشاد الزراعي، نشرة فنية باهم التوصيات الفنية المصورة، الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة مراعاتها خلال شهر مايو الجاري.وتبدأ التوصيات بعمليات شراء وإعداد التقاوى :

 يتم شراء التقاوى من مصادر موثوق بها كالجمعيات التعاونية وإدارات الإرشاد الزراعى ، ويجب أن تكون معبأة تعبئة سليمة وعليها كروت إدارة فحص وإعتماد التقاوى موضحا بها الصنف وجهة الإنتاج ونسبة الإنبات وتاريخ الإنتاج

 تفضل الهجن لإرتفاع إنتاجيتها وصلاحية سيقانها للإستخدام كأعلاف ، وتزرع الأصناف والهجن القصيرة فى المناطق القريبة من الطرق – كما تزرع الأصناف الطويلة فى المناطق البعيدة عن الطرق

 إضافة السماد البلدى بمعدل 20 م3 على الأرض البلاط قبل الحرث

 يتم نثر السماد الفوسفاتى على الأرض قبل حرثها بمعدل 150 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم الأحادى

اعداد الأرض :

 الأرض التى تكثر بها الحشائش يتم فيها طفى الشراقى فى هذا الشهر ( رية كدابة ) حتى تساعد على إنبات الحشائش قبل عملية الحرث ، عند إستحراث الأرض يتم الحرث وجهين متعامدين على الأقل – ويستحسن جمع الحشائش من الأرض بعد الحرثة الأولى وتجميعها على رأس الحقل ، ثم تزحيف الأرض

 يتم تخطيط الأرض بمعدل 12 خط فى القصبتين 60 سم – ويتم مسح الريش العمالة

 يفضل فى مناطق زراعة الذرة الرفيعة أن تتم الزراعة فى تجمعات حيث تصل مساحة التجميعة الواحدة من 50 – 100 فدان تزرع فى موعد واحد أى فى نفس مناوبة الرى لتقليل أضرار فتك الطيور

 تقسم الأرض الى فرد بعرض 7 أمتار ( قصبتين ) تفصل بينهما بتون ومراوى بالتبادل ثم تقسم الفرد الى حواويل كل حوال فى حدود 10 خطوط وذلك لإحكام عملية الرى

 ينصح بإضافة جرعة تنشيطية تمثل ثلث كميات السماد النتروجينى عند الزراعة عقب محصول القمح