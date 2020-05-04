وزير الرى يبحث الإجراءات اللازمه لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع ممثلى الشركات والمقاولين المتخصصين فى أعمال تأهيل الترع وذلك لمناقشه الاجراءات اللازمه لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع وكيفيه التغلب على المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروع والعمل على الإسراع فى معدلات التنفيذ وذلك بإتباع كافه طرق الطرح المتبعه والمذكوره بالقانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ وكذلك الأخذ فى الاعتبار كافه الطرق المتبعه فى اعمال التأهيل من استخدام الدبش المغطى بطبقه خرسانه عاديه والتبطين بالخرسانه العاديه والخرسانه المسلحه بعد دراسه كل حاله ترعه على حده

وتجدر الاشارة الى ان الدكتور عبد العاطى استمع الى كافة وجهات نظر المقاولون واصحاب الشركات وأحد سيادته على ضرورة العمل على إنجاز هذا المشروع بالمعايير والكفاءة المطلوبه لما له من أكبر الاثر على إدارة منظومة المياة وأضاف سيادته الى انه من فوائد التاهيل بالتبطين لتلك الترع هي ضمان وصول المياه للنهايات في اسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وايضا تقليل تكاليف الصيانة

وتجدر الاشارة الى انه جاري الانتهاء من الترتيبت والدراسات المطلوبة للبدء فى التنفيذ وجارى حصر الترع المتعبه التى تحتاج الى تأهيل مع التركيز على البدء بالتنفيذ بمحافظات الوجه القبلى نظراً لبدء موسم أقصى الاحتياجات وما يتطلبه من زيادة للطلب على المياة بمحافظات الوجه البحرى لتلبيه الاحتياجات المائية للزراعات الصيفيه وخصوصاً زراعات الارز بالوجه البحرى

ووجه الدكتور عبد العاطي الشكر لكافه الحضور مؤكدا على العمل على حل كافه المعوقات والمشاكل التى تعترض تنفيذ المشروع