أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، يوم السبت الماضى 2 مايو، اعتماد إجراءات صرف المساندة التصديرية للمجموعة الثانية من الشركات المشتركة بالدورة العاشرة من برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبلغ إجمالى مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه للمجموعة الثانية من الشركات حوالى 11.863.223 مليون جنيه مصري، يحصل عليها 27 شركة من فئة الشركات المتوسطة، منهم 8 شركات جديدة تستفيد لأول مرة من البرنامج.

وبصرف هذه الدفعة للمجموعة الثانية من الشركات يصبح إجمالى عدد الشركات المستفيدة من البرنامج حتى الآن 52 شركة. كما يصل إجمالى مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه من الهيئة للمجموعتين الأولى والثانية معا إلى 17.032.626 مليون جنيه مصري.

اعتماد الدفعة الثانية من برنامج “ايتيدا” للمساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات السابق 1 od 2 | التالي

وفى سياق متصل، أوضحت الهيئة أن إجمالى عدد الشركات التى قامت بإبداء رغبتها للاشتراك فى البرنامج وصل إلى 165 شركة قام منهم 113 شركة بالاشتراك فى البرنامج وتقديم المستندات الثبوتية عن الصادرات للهيئة، وذلك بعد قيام الهيئة بإعادة فتح باب التسجيل فى البرنامج لمدة أسبوع إضافى والتى انتهت فى 16 من أبريل الماضي.

يذكر أن الهيئة برئاسة المهندسة هالة الجوهرى قامت بتعجيل إجراءات صرف برنامج المساندة التصديرية لتبدأ فى شهر أبريل الماضى بدلا من يونيو وعلى دفعات بحيث تكون أسبقية الصرف للشركات متناهية الصغر والصغيرة ثم المتوسطة، وذلك كواحدة من الإجراءات العاجلة التى اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لإنعاش سوق تكنولوجيا المعلومات ومساندة الشركات العاملة بالقطاع لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.