شيرين الجندي.. مساعدة لوزير الاتصالات للاستراتيجية والتنفيذ

أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارا بتولى شيرين أحمد عوض الجندى، العمل كمساعدة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ لمدة عام على أن تختص بعدد من المهام ومنها وضع الآليات اللازمة لتنفيذ استراتيجية الوزارة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتنسيق مع كلا من الجهات التابعة للوزارة والجهات الحكومية المختلفة والشركات ومؤسسات المجتمع المدنى فيما يخص تنفيذ مبادرات الوزارة، بالإضافة إلى المشاركة فى إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية الخاصة بالأهداف الاستراتيجية.

كانت شيرين الجندى، تشغل منصب مستشار وزير الاتصالات لشئون المناطق التكنولوجية منذ أغسطس 2018. كما شغلت منصب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة EMC Energy منذ عام 2015، كذلك شغلت منصب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية خلال الفترة من 2008 إلى 2014.

كما شغلت منصب رئيس قطاع الحلول المتكاملة وقطاع المبيعات بشركة راية للأنظمة المتكاملة 2005 حتى 2007، ومنصب مدير عام شركة راية للخدمات الإقليمية من 2004 حتى 2005 بالإضافة إلى شغلها لمنصب مدير عام شركة أوراتك (إحدى شركات راية القابضة) خلال الفترة من 2000 إلى 2002.

شيرين الجندى حاصلة على بكالوريوس علوم، قسم الحاسب الآلى من الجامعة الأمريكية، ودرجة الماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة ماسترخت للإدارة Maastricht School of Management ، بالإضافة إلى حصولها على البرنامج الخاص بالمديرين التنفيذيين من جامعة هارفارد للأعمال Harvard Business School.