“اورنچ مصر” تتعاون مع  مؤسسة “أهل مصر للتنمية” لتوفير المستلزمات الطبية الوقائية للأطقم الطبية

تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت “اورنچ مصر” عن مشاركتها فى حملة “أهل مصر قد المسئولية” التى أطلقتها مؤسسة أهل مصر للتنمية والتى تستهدف توفير دعم عاجل للمنظومة الصحية فى مصر وتزويد المستشفيات بالاحتياجات اللازمة لحماية ومساندة الأطباء والمصابين فى إطار محاصرة تفشى وباء “كوفيد– 19”.

تأتى الخطوة فى إطار حرص الشركة على مساندة المجتمع المصرى ومواصلة دورها التنموى والمجتمعى فى ظل الظروف الحرجة، حيث قامت مؤسسة اورنچ بتوجيه تمويلات استثنائية مخصصة لمواجهة كورونا، وقامت “اورنچ مصر” بتوجيه الدعم إلى أكثر من جهة كان أولها دعم مبنى تابع لمؤسسة أهل مصر للتنمية بعد تحويله لمستشفى حجر صحى بالتعاون مع وزارة الصحة.

إنترنت فائق السرعة فى مبنى الحجر الصحى التابع لمؤسسة أهل مصر فى أقل من 24 ساعة لدعم الآطباء والمرضى فى التواصل مع ذويهم

وبموجب التعاون تساهم “اورنچ مصر” فى توفير سيارات المبيعات المتنقلة الخاصة بالشركة لنقل وتوزيع المستلزمات الطبية الوقائية إلى المستشفيات الحكومية والجامعية الأكثر احتياجا ضمن هذه المبادرة ومنها مستشفى القصر العينى، مستشفى الدمرداش القاهرة، مستشفى حميات إمبابه، مستشفى حلوان القاهرة، مستشفى حميات منوف بالمنوفية، مستشفى حميات السويس، مستشفى جامعة السويس، مستشفى صدر السويس، مستشفى كفر الدوار بالبحيرة.

كما قامت اورنچ – فى أقل من 24 ساعة- بتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة مجانا فى مبنى تابع لمؤسسة أهل مصر والذى تم تحويله إلى مستشفى حجر صحى بطاقة استيعابية 600 شخص من مرضى وأطباء وهيئة تمريض لضمان توفير كافة سبل الدعم والطمأنينة والتواصل المتبادل لهم ومع ذويهم.

علقت هالة عبد الودود، مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر، على المشاركة فى المبادرة قائلة: “يكافح القطاع الطبى فى مصر بشجاعة وباءا عالميا أجهد العديد من النظم الصحية، لكن طواقم الأطباء والتمريض فى مصر تبلى بلاء حسنا بشهادة المراقبين فى الداخل والخارج، ونحن سنعمل بقوة لدعم الأطباء والتمريض بتوفير ما يحتاجونه من مستلزمات طبية ووقائية”.

وتابعت: “مؤسسة اورنچ مستمرة فى تقديم الدعم ولن تتوقف عن القيام بدورها نحو المجتمع، ومن هذا المنطلق قررنا المساهمة فى هذه الحملة للمساهمة فى توفير المستلزمات الطبية الوقائية التى بدورها ستساعد المستشفيات فى تقديم رعاية طبية متميزة”.

“اورنچ مصر” تتعاون مع مؤسسة “أهل مصر للتنمية” لتوفير المستلزمات الطبية الوقائية للأطقم الطبية السابق 1 od 2 | التالي

ومن جهتها، عبرت هبة السويدى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، عن سعادتها بالتعاون مع اورنچ مصر، مؤكدة حاجة المؤسسة لجهود كل الجهات فى مصر للتغلب على الوباء، مشيرة إلى أن ما تقوم به مؤسسة أهل مصر من مبادرات هو واجب وطنى فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تتعرض لها مصر والعالم مما يتطلب تكاتف الجميع للعبور من هذه الأزمة.

وأضافت: “عامل الوقت مهم جدا والمساهمة فورا فى تقديم الدعم المطلوب لكافة الجهات التى تعمل على مكافحة كورونا ستمكن البلاد من تخفيض الأضرار إلى الحد الأدنى والعبور من هذه الظروف الحرجة فى أقرب وقت”.