المصرية للاتصالات: منافذ “مينى شوب” فى الشوارع الرئيسية والميادين العامة لتقديم الخدمات لعملائنا تحت شعار “قبل أى حد”

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن بدء تشغيل منافذ “مينى شوب” جديدة لتقديم خدماتها للعملاء فى الشوارع الرئيسية والميادين العامة وذلك للتيسير عليهم وإتاحة الوصول لخدمات الشركة بسهولة، وذلك تحت شعار “قبل أى حد”، وفى الوقت نفسه تساهم هذه المنافذ الجديدة فى تخفيف الضغط على السنترالات والفروع الرئيسية بما يضمن تقليل التزاحم لضمان سلامة العملاء فى ظل إجراءات مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات إن الشركة تحرص دوما على أن تكون أقرب لعملائها، وأن وجود هذه المنافذ الجديدة فى الشوارع الرئيسية والميادين العامة سيسهل على العملاء الحصول على جميع منتجات وخدمات الشركة دون تحمل عبء الذهاب إلى مراكز المبيعات الرئيسية. وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة سيكون لها دور كبير فى تقليل التزاحم فى مثل هذه الظروف التى تواجهها البلاد لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

تشمل المرحلة الأولى نحو 15 “مينى شوب” موزعة فى عدد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة فى محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد. وتستهدف الشركة إنشاء 40 “مينى شوب” جديد فى جميع المحافظات قبل نهاية عام 2020. وقد تم تصميم “المينى شوب” الجديد بحيث يستطيع العميل الحصول على جميع الخدمات التى تقدمها المصرية للاتصالات من خدمات الموبايل والإنترنت والخط الأرضي، وكذلك خدمات ما بعد البيع من تحصيل فواتير الموبايل والخط الأرضى والإنترنت فى أقل وقت وبأقل مجهود. كما تطبق الشركة فى هذه المنافذ كافة إجراءاتها الاحترازية المطبقة فى منافذ البيع الرئيسية لضمان سلامة العملاء فى ظل مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وكانت المصرية للاتصالات قد اتخذت مؤخرا سلسلة من الخطوات التى تضمن سلامة العملاء وتسهيل حصولهم على خدمات الشركة، حيث قامت الشركة بتأجيل دفع فاتورتى يناير وأبريل حتى منتصف يونيو المقبل، وأتاحت كافة وسائل السداد الإلكترونى عبر موقعها على الإنترنت وتطبيق MY WE، أو من خلال المحفظة الإلكترونية WE Pay. كما أمنت الشركة سلامة عملائها المترددين على مراكز المبيعات من خلال توفير أماكن انتظار خارجية جيدة التهوية وضمان عدم وجود عملاء داخل الفرع سوى من يتم التعامل معهم من قبل موظفى المبيعات، والتأكد من وجود مسافة آمنة بين العملاء ومقدمى الخدمة.