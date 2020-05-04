Infinix تطلق سلسلة NOTE 7 عبر الإنترنت.. ونفاذ الكمية فى غضون دقائق

كشفت Infinix، العلامة التجارية المتميزة للهواتف الذكية عبر الإنترنت المصممة للأجيال الشابة، النقاب عن هاتفها الجديد NOTE 7 عبر حدث ضخم لإطلاق المنتج عبر الإنترنت فى مصر، وهو الأول من نوعه، وقد حققت الشركة نجاحا كبيرا عقب نفاذ كمية الهواتف التى عرضتها من خلال منصة البيع الإلكترونية XPARK خلال دقائق من بداية حفل الإطلاق وهو ما اعتبرته ثقة كبيرة من المستهلك المصرى فى منتجات الشركة.

وقال بنجامين جيانج، مدير عام انفينكس موبايل، نحن سعداء بإطلاق هاتف NOTE 7 فى مصر ليكون المستخدم المصرى من أوائل المستخدمين حول العالم الذى يجرب هاتفنا الجديد، وكلنا أمل أن يلقى اعجابه حيث وضعنا فيه أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى تصنيع الهواتف الذكية حول العالم، والتى لا توجد سوى فى هواتف الفئة العليا لنضعها لأول مرة فى فئة الهواتف المتوسطة وهذا جزء من رؤيتنا وشعارنا “المستقبل الآن” حيث نسعى لوضع تكنولوجيا المستقبل فى متناول أيدى مستخدمينا فى مصر وكافة دول العالم.

من جانبه ألقى أندرى روان، مدير العلامة التجارية لإنفينكس فى شمال إفريقيا، خلال الحدث الضوء على رحلة Infinix التجارية فى مصر والطفرة التكنولوجية التى أحدثتها فى فئة الهواتف المتوسطة وفوق المتوسطة، مؤكداً على سعى انفينكس المستمر لوضع المستخدم المصرى فى طلعية المستخدمين حول العالم لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى مجال صناعة الهواتف الذكية من خلال منتجاتها المتميزة بأسعار مقبولة لتقدم أعلى قيمة مقابل السعر، وهى فلسفة انفينكس التى تنتهجها فى كافة الاسواق التى تعمل بها وخصوصا السوق المصري.

وأوضح أن انفينكس منذ تأسيسها فى عام 2013 أطلقت 5 سلاسل من منتجات الهواتف الذكية وهى S، Hot، Note، ZERO، SMART موضحاً أنها حظيت بثقة المستخدمين فى كافة الدول التى تعمل بهه حيث إن تلك المنتجات قدمت للمستخدم المعادلة الصعبة التى مثلت الحمض النووى (DNA) لمنتجات INFINIX وهى الأناقة وروعة التصميم والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار أندرى إلى أن انفينكس حالياً تعمل فى 8 مناطق تضم حوالى 40 دولة حول العالم منتشرة فى كافة القارات، مؤكداً انها تستهدف القارة الإفريقية بكافة مناطقها ودولها وحققت نجاحات كبيرة بها.

وشرح عمرو السروجى، مدير المنتجات فى شركه انفينكس مصر، أهم مميزات هاتف infinix Note 7 الجديد، موضحاً، أنه يتميز بتصميم أنيق وعصرى وبشاشة Infinity-O مع كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل. تفى إمكانيات التصوير الفوتوغرافى والفيديو بالجهاز بالتوقعات العالية التى يبنيها المظهر المذهل للكاميرات. مع شاشة عرض Infinity-O الكبيرة مقاس 6.95 بوصات، ويدعم الجهاز أيضًا تجربة ترفيه سلسة مدعومة بمعالج G70 عالى الاداء. تتيح هذه الميزات للمستخدمين الاستفادة من الجهاز فى كل من الإعدادات العادية والمهنية، دون القلق بشأن نفاد شحن البطارية – بفضل بطارية 5000 مللى أمبير الضخمة والتى يمكن أن تستمر لمدة أربعة أيام فى المرة الواحدة.

يأتى NOTE 7 الجديد فى 3 تصميمات لونية ساحرة الأسود الفضائى والأخضر والأزرق مع أنماط دقيقة فى الزجاج العاكس، وكل ذلك بسعر مفضل 2999 جنيه. كما تتمتع الشاشة بضمان إضافى لمدة 100 يوم ضد الكسر حيث يتم تغييرها مجاناً، لثقتنا الكبيرة فى منتجاتنا وجودتها.

وتابع: “سيتمكن أولئك الذين يقدرون الجماليات بالإضافة إلى التطبيق العملى من استخدام الهاتف بفخر لأنه من المتوقع أن يلبى احتياجات المستخدمين فى مجموعة واسعة من السيناريوهات اليومية للاستخدام العادى والمهني”.

وأوضح أنInfinix دخلت فى شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية الناشئة Xpark، لأول مرة لإطلاق مجموعة محدودة من ترويج 300 هاتف من NOTE 7 (الإصدار 128 جيجابايت ذاكرة داخلية + 6 جيجابايت من الذاكره العشوائية) مع سوار Infinix XB05 الذكى وسماعات البلوتوث كحزمة هدايا. وتم عرض المجموعة بسعر 2999 جنيه فقط، والذى جذب مجموعة واسعة من المستهلكين. وتم بيع المجموعة كاملة الـ 300 هاتف بالهدايا فى غضون دقيقة واحدة فقط بعد وقت نشر العرض الترويجي.

وتهدف Infinix إلى الحفاظ على تقديم تجربة ممتعة ورائعة لعملائها، وبالتالى استخدام حدث إطلاق عبر الإنترنت ومجموعة عروضها الترويجية المذهلة لمحبى الهواتف الذكية. من الواضح أن النوايا الحسنة للعلامة التجارية قد وصلت إلى عملائها، حيث كانت هناك استجابة إيجابية للغاية للعروض الترويجية ذات الصلة بالنوت7 والتوقعات العالية الإجمالية للمنتج، كما أظهرت حقيقة أن المجموعة الترويجية بيعت فى غضون دقيقة واحدة فقط. يمثل الحدث عبر الإنترنت والملاحظة 7 ابتكار Infinix وسيُظهر للعالم مرونته حيث أنه يلهم المستهلكين المصريين لخلق أسلوبهم الخاص والحفاظ على حياة رائعة باستخدام أجهزتهم المتنوعة.

ويتميز هاتف نوت 7 بأكبر شاشة Infinity-O على الإطلاق من Infinix، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة، يدعم الجهاز أيضًا تجربة قوية و سلسة مدعومة بأداء وحدة المعالجة المركزية القوى مع قدرات التصوير الفوتوغرافى الاحترافى والفيديو وتشمل: كاميرا رباعية AI بدقه عاليه 48 ميجابيكسل، تسمح للمستخدمين بالتصوير فى مجموعة متنوعة من الظروف والاوضاع مثل كاميرا الماكرو وكاميرا مخصصه لقياس العمق لعزل الخلفيه الاحترافى (البورتريه) وكاميرا مخصصة للفيديو الليلى الفائق لالتقاط تفاصيل حية حتى فى الظلام بدون فلاش.

وتشمل الميزات الأخرى تقنية الشحن السريع، وطريقة جديدة لفتح الهاتف بسرعة عالية من خلال قارئ البصمة المدمج بالجانب، وتكنولوجيا معالجة الصوت مع مكبرات صوت ستيريو مزدوجة لإنتاج أصوات أكثر وضوحًا ونقاء.