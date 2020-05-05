النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية تشكر شيخ الأزهر على تهنئة “أول مايو”:”الأزهر”مؤسسة وطنية ومستنيرة تقوم بدور كبير لإعلاء قيمة العمل وزيادة الإنتاج ..ونرفض كل محاولات تشويه صورة تلك المؤسسة الدينية

توجه النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي ،الشكر إلى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر،على برقيته الطيبة لعمال مصر ،وللنقابة العامة،وتهنئته بعيد العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو من كل عام ..

وأشادت النقابة العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء بما جاء في التهنئة وتقديرها لدور عمال مصر الذين يُستند عليهم لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الحبيب،موضحة –حسب التهنئة- أنه لا يزال العمال فى تلك الجائحة يؤدون أعمالهم بهمة وكفاءة وإتقان فى مختلف المجالات، حاملين أرواحهم على أيديهم، مبتغين وجه الله تعالى، واضعين استقرار الوطن وأمنه وتقدمه نصب أعينهم.

وأيدت “النقابة العامة” ما جاء في التهنئة من دعوة شيخ الأزهر لعمال مصر -بهذه المناسبة -إلى الأخذ بالأسباب فى المحافظة على الأنفس، والعمل بإرشادات ونصائح الوزارات والمؤسسات المعنية، والالتزام بكآفة الإجراءات الوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الذي يهدد العالم أجمع ..وكذلك تصريحات وبيانات شيخ الأزهر حول توعيته بأعمية العمل وإتقانه ،والإعلاء من قيمة العامل والعمل بهدف زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية ..

وإنتقدت “النقابة العامة” محاولات بعض الإعلاميين إنتقاد شيخ الأزهر وزعزعة الثقة بين الأزهر الشريف والشعب المصري ،وهو الأمر الذي لن يتحقق نتيجة علم الشعب وفي القلب منه العمال بدور الأزهر الشريف كمؤسسة وطنية ومستنيرة ،له مكانته محليا وعربيا ودوليا ،ووقوفه ضد كل ما يهدد المجتمع وإستقراره ،ودعواته المستمرة إلى نبذ العنف والتطرف والتشدد والإرهاب ..