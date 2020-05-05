طلب برلماني بشأن تحصيل مبالغ عالية لعلاج كورونا بمستشفى قصر العيني

تقدم النائب رضا البلتاجي بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بشأن تحصيل مبالغ عالية لعلاج مرضى كورونا بمستشفى قصر العيني.وقال الطلب إن التوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة لحماية وصحة المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد في عدد كبير من المستشفيات الحكومية؛ ومنها مستشفى القصر العيني والتى من المفترض تقدم خدماتها للجميع مهما كانت تكلفة العلاج، ولكن كشفت وثيقة رسمية صادرة من المستشفى عن أسعار خيالية للعلاج من فيروس كورونا في أقدم صرح طبي بمصر وهو القصر العيني التعليمي، والتى تقدم الخدمات الطبية للمصريين مجانا وفقا للقوانين واللوائح، وهي أسعار مبالغ فيها جدا لتفرض علي المصابين.

حيث وصلت خدمة الإصابة بكورونا بدون مسحة 2220 جنيها، و5210 جنيهات سعر خدمة كشف الإصابة بالكورونا مع مسحة “إقامة نهارية”، و11450 جنيها سعر خدمة كشف الاصابة بالكورونا مع مسحة تأكيدية “إقامة عادية”، و16625 جنيها سعر خدمة كشف الإصابة بالكورونا مع مسحة تأكيدية “إقامة رعاية مركزة”.

وتصل خدمة الرعاية الطبية لمصابي كورونا، إقامة داخلي 7 أيام فقط لـ35875 جنيها، وتصل إقامة داخلي 14 يوما لـ74655 جنيها، وإقامة جناح 7 أيام بمستشفى قصر العيني الفرنساوي لـ62215 جنيها، وإقامة جناح 14 يوما لـ 127 ألف جنيه و460 جنيها، وإقامة رعاية مدة 14 يوما لمصابي كورونا يصل سعر الخدمة لـ102715 جنيها.

وطالب النائب بوقف العمل بهذه الوثيقة والتي اعتمدت من قبل عميدة القصر العيني التعليمي الجديد منافي للدور الحقيقى الذي من المفترض ان تقدمه المستشفي وما اوصي بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل المصابين بفيروس كورونا المستجد.