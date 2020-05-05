وزير الرى يشارك فى فعاليات البرنامج التدريبى ” الإدارة والقيادة” للقيادات الشابه الهندسيه ٢٠٢٠ بإستخدام منصات التعلم عن بُعد

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات البرنامج التدريبي ” الإدارة والقيادة” للقيادات الشابه الهندسيه بالوزارة والمنفذ بقطاع التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى باستخدام منصات التعلم عن بُعد (E-Learning ) ويأتى تطبيق هذا الاسلوب التدريبي فى إطار سياسة الوزارة لتعزيز التعلم والتدريب الالكترونى وإستهداف أكبر عدد من أبناء الوزارة وصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم

وأشار الدكتور عبد العاطى الى أهمية هذه البرامج فى بناء وتنمية مهارات شباب مهندسى الوزاره ليكونوا قيادات المستقبل وكذلك بضرورة الاستمرار فى تطبيق منهجية التعلم عن بُعد وخصوصاً فى ضوء الاجراءات الاحترازية التى تتبعها الوزارة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19

وتجدر الاشارة الى قيام الدكتور عبد العاطى بإجراء حوار مفتوح مع الساده المتدربين تناول العديد من الموضوعات ذات الصله بمهام ومشروعات الوزارة وكذلك الموضوعات المقترحة للتدريب.

وأفاد الدكتور ممدوح عنتر رئيس القطاع الى أنه جارى حاليا الإعداد للتوسع فى تطبيق هذه المنهجية فى عدد من فروع القطاع بالمحافظات .