المحافظات ..الملف ..خسائر موسم القمح الجديد تقترب من50%

تستقبل الصوامع والشون بالمحافظات توريد محصول القمح وفق إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا وظروف اقتصادية صعبة وإجراءات احترازية أكثر صعوبة يتم خلالها توريد المحصول مقابل 700 جنيه للإردب.

فيما حقق القمح هذا الموسم انخفاض يصل إلي 40% بسبب موجة الطقس السيئ التي اجتاحت البلاد مؤخرا، وأدت إلي تراجع إنتاجية القمح لتقترب من النصف تقريبا، وقد تعالت صرخات واستغاثات المزارعين مطالبين الحكومة بزيادة تسعيرة إردب القمح إلي 1000 جنيه تعويضا لخسائرهم الفادحة ولكن دون جدوي.

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شارك في الملف: الإسكندرية أحمد سلامة وخميس صبرى، و المنوفية عادل شحتينو، الشرقية محمد يعقوب، سوهاج إبراهيم عبد الرؤوف، الفيوم أحمد حسن، أسيوط سويفي رشدي، القليوبية رشا عبد اللاه

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الإسكندرية: أخطاء متكررة .. والتاجر أفضل من الحكومة

واصلت الصوامع المخصصة لاستلام محصول القمح بالإسكندرية عملها، بعد أن حددت الحكومة أسعار القمح للعام 2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للإردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، بزيادة 15 جنيهاً عن أسعار العام الماضى، فيما مازالت أخطاء السنوات الماضية تتكرر.

يقول المهندس حامد الحلوانى، صاحب مزرعة فى منطقة النهضة غرب الإسكندرية، إن أهم المشكلات التي تتكرر كل عام وتؤرق المزارع هي التسعير وآليات الاستلام، مطالبا من الجهات المعنية مراعاة ظروف المزارعين المادية الصعبة حاليا.

وأضاف أن التوريد للصوامع بشكل مباشر يحقق عائدا أعلى، لأن المزارعين يفضلون البيع للتجار نظرا لبطء الحصول على المستحقات في حالة اختيار تسليم القمح للحكومة الذي يتم تجزئته إلى 3 دفعات في مقابل الحصول على كامل قيمة البيع فورا في حالة التسويق للتجار.

مشيرا إلي أن التاجر يحصل على قيمة إردب القمح زائدا 5 كيلوات من المزارع، لأن الصومعة تحدد الوزن عند 150 والتاجر يشتريه بـ 155 كيلو، بخلاف أن التاجر يشتري الإردب بسعر أقل من الحكومة بنحو 50 جنيها، وهو ما يجعل الفلاح يفضل البيع للتجار للحصول على ثمن القمح فورا.

من جهته، قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن لجان استقبال القمح المحلى قد استقبلت حتى الآن أقماحا محلية بإجمالى 8054.219 طن قمح طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية إلى أنه تم تشكيل لجان لاستلام توريد القمح، وتم تشكيل هذه اللجان تحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة الصادرات والواردات ومندوب من الشركة المسوق ومندوب من جمعية القبانية.

الفيوم: انخفاض الإنتاجية 40%

وصل محصول القمح بالفيوم انخفاضه هذا العام علي مساحة 195 ألف فدان ووقف سعر التوريد عند 700 جنيه بزيادة 15 جنيها على العام الماضي. كانت الأصناف المبكرة التي تم زراعتها بشهر سبتمبر المادي من المتوقع أن تحقق ما بين ما بين 18 و20 إردبا للفدان.

وطالب مصطفى فتحى، أمين الفلاحين بحزب التجمع، من الجهات المعنية مراعاة ظروف المزارعين المادية الصعبة حاليا، وخاصة بعد تأثر المحصول بظروف الطقس السيئة التى مرت بمحافظة الفيوم مما جعلت إنتاجية المحصول تقل عن المعدل الطبيعى بـ40 %. إلا أن سعر إردب القمح الذي حددته الحكومة معقول، ولكن الإجراءات هى التى تعيق الفلاح عن التوريد المباشر للشونة ويضطر المزارع لتوريد القمح إلى التاجر رغم أن الإردب عند التاجر 170 كيلو بسعر 750 جنيها وعند الحكومة 150كيلو بسعر 700 .

وصرح سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن موسم توريد القمح بالمحافظة بدأ يوم 14 إبريل، وتم توريد ما يقرب من 2000 طن فى 3 صوامع على مستوى الفيوم. وتمتلك المحافظة 15 صومعة وشونة وهنجر ولا يتم التوريد إلا فى الصوامع فقط . وتم توريد أكثر من 2000 طن قمح من المزارعين فى كافة المراكز بالمحافظة ومازالت عمليات التوريد مستمرة على أكمل وجه، لافتا إلى أن اللجان المشكلة ترفض استلام أي أقماح دون المستوى أو تحتوى على كسر ولم يصل القمح بها إلى درجة القبول.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالفيوم، ويمر القمح بعدة مراحل داخل الصومعة، قبل أن يتم تخزينه، تبدأ بوزن القمح بميزان بسكول، وبعدها ترفع سيارات النقل الثقيل من الأمام بطرق هيدروليك حتى تصل إلى ميل معين يساعدها على تفريغ الشحنة على أرض النقرة مباشرة، وبعدها يتم التفريغ، ثم غربلة القمح من خلال مجموعة من السيور الحديدية التي ترفع القمح إلى أعلى من داخل النقرة ليمر بالتنقية.

كما يوجد جسم معدني مغناطيسي يزيل الشوائب الحديدية، وسحب القمح من خلال السيور إلى ارتفاع شاهق يصل إلى 24 مترا، وهو طول الخلية الواحدة داخل الصومعة، وتلقطه من مقدمتها فى الأعلى حتى تمتلئ عن أخرها، ويتعرض القمح إلى عملية تهوية وتبريد، ويتم بعدها حفظه لفترة تصل إلى 6 أشهر دون أي تغير ويتم سحب عينات من القمح كل مدة زمنية داخل الصومعة لتحليلها ومعرفة طرق تخزينه.

القليوبية: مطالب برفع سعر التويد

طالب مزارعو القمح بالقليوبية بزيادة تسعير القمح لتعويض خسائر الفلاحين هذا العام بسبب ظروف الطقس السيئة والمبيدات الفاسدة التي أتلفت المحصول بداية زراعته.

هلال خليل ومحمد الطوخي مزارعان يقولان: طالبنا الحكومة بزيادة تسعيرة إردب القمح هذا العام لتعويض خسائرنا التي سببتها موجة الأمطار التي ضربت البلاد مؤخرا، ولكن للأسف الشديد ذهبت صرخاتنا واستغاثاتنا أدراج الرياح ولم نجد سوي الاستسلام للأمر الواقع وتوريد القمح إلي الشون والصوامع بواقع 700 جنيه للإردب.

وأشار هلال إلي أنهم ينتظررون طويلا أمام الشون لتسليم وتوريد القمح وتكبدنا مصاريف نقل أرهقتنا كثيرا لنقل القمح، فالخسائر تلاحقنا دون أدني محاولة من قبل الحكومة لإنقاذنا وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وأضاف أحمد شحته، مزارع، أن إنتاجية فدان القمح انخفضت عن العام الماضي الي النصف تقريبا بسبب الأمطار مما تسبب في خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل في ظل ارتفاع التكلفة الإنتاجية للفدان والتي تتعدي 5000 جنيه في الوقت الذي نستأجر فيه فدان الأرض بسعر 13000 جنيه، وخابت آمالنا وأحلامنا التي راودتنا بعد رفض الحكومة زيادة تسعيرة إردب القمح واكتفت بتسعيرة لا تثمن ولا تغني من جوع بواقع 700 جنيه للإردب .

يقول المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقلوبية، أن هذا العام شهد إقبالا متزايدا علي توريد القمح للشون والصوامع والهناجر بالمحافظة مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أنه تم حصاد مساحة 14650 فدانا حتي الآن وتم توريد8288 طنا، وأوضح أن المحافظة يتوافر بها 9 صوامع وشون وهناجر لإستقبال القمح . بالإضافة الي صومعة جديدة تم إفتتاحها مؤخرا بعرب العليقات مركز الخانكة وذلك لاستقبال المحصول الإستيراتيجي بسعر 700 جنيه للإردب .

وأكد أن عمليات توريد القمح تتم دون مشاكل في ضوء الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم توزيع الكمامات علي الموردين تجنبا لانتشار العدوي كما يتم التوريد في التوقيت المسموح به لعدم اختراق الحظر في ظل الإجراءات الإحترازية حفاظا علي صحة المواطنين.

المنوفية: انخفاض إنتاجية الفدان.. وخسائر للفلاح

كشف المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، عن استعداد المحافظة لاستلام أقماح هذا الموسم من خلال وجود12 موقعا (6 صوامع و 2شونه أسمنتية و7هناجر معدنية تابعة للبنك الزراعى المصرى بسعة تخزينية تصل إلى216 ألف طن. وهو ما يفوق المستهدف.

أكد «الجمال» استبعاد الشون الترابية خوفا على المحصول من العوامل الجوية وانخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تورد المحافظة هذا العام 150 ألف طن بزيادة عن الماضى التى سجلت 144 ألف طن.

فيما أكد المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن المنوفية شهدت هذا العام زراعة133 ألف فدان قمح بزيادة 3300 فدان عن العام الماضى وأكد استمرار عملية الحصاد والتوريد للصوامع والمطاحن.

اما المهندس محمود الكتعة، رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، فأشار إلى وجود 2صومعة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين واحدة بكفر داود بالسادات بسعة 30 ألف طن والأخرى بمنوف12 خلية بسعة60 ألف طن، إضافة لصومعة ملك شركة المطاحن لغرب الدلتا بسعة30 ألف طن بشبين الكوم وصومعتان استئجار للشركة واحدة بمدينة السادات 5 خلايا بسعة 30 ألف طن والأخرى بفيشا الكبرى مركز منوف بسعة 24 ألف طن، علاوة على7هناجر معدنية تابعة للبنك الزراعى المصرى يستوعب الواحد منها 1600 طن موجودة بأشمون وزاوية الناعورة بالشهداء و3 بمركز تلا بقرى طنوب وميت الكرام وأشطوخ إضافة لهنجر بمليج مركز شبين وأم خنان مركز قويسنا بسعة تصل لـ 2500 طن إضافة لعدد2 شونة أسمنتية بشبين الكوم وبركة السبع سيتم فتحها قريبا أكد الكتعة استمرار العمل برمضان من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا ويمتد الوقت حتى السادسة بعد رمضان ويستمر التوريد حتى منتصف يوليه المقبل.

وكشف عن وجود لجنة خماسية بمراكز التوريد تتكون من عضو من التموين (رئيس اللجنة) وعضو من سلامة الغذاء لتحديد درجة النقاوة وعضو من الزراعة وعضو من الجمعية القبانية للوزن وعضو من الجهة المسوقة وأضاف ان المزارع او التاجر يحصل على إذن توريد بالكمية الموردة وفى خلال48 ساعة يحصل على مستحقاته.

وقال المهندس عبدالمنعم منصور حسن، مدير عام صومعة سلندرات قبلى شبين الكوم، تستقبل الصومعة الموردين سواء مزارعين أو تجارا مشيرا إلى ان نسبة توريد التجار تصل إلى60% والمزارعين تمثل إلى 40 % بمعدل توريد يومى يصل إلى 700 طن.

أشار مدير الصومعة إلى أن وزن الإردب هو150 كجم ويتم المحاسبة حسب درجة النقاوة22.5 بـ670 جنيه ونقاوة 23 بـ685 جنيه و نقاوة 23.5بـ700 جنيه، ويتم الاستلام من خلال لجنة تتاكد من درجة النقاوة، وأكد رفض استلام أقماح ذات الرطوبة العالية أو مصابة بالحشرات.

وأشار محمد الصردى، نقيب الفلاحين بتلا، إلى أن صغار الفلاحين يقومون ببيع الكميات الصغيرة المنتجة للتجار ويتم محاسبة المزارع بوزن الأردب 155 كجم وبسعر ما بين 660 و770 جنيه توفيرا لتكلفة النقل والعمالة، وأضاف أن تسعير توريد بالمطاحن بـ4466 جنيها للطن فى حين تكلفة للفدان تزيد على5000 جنيه مصروفات دراسة وضم غير المصروفات الاخرى منذ بداية زرع المحصول اضافة لتدنى سعر التبن مقارنة بالعام الماضى، مؤكدا أن مساحات كبيرة بتلا تعرضت للتلف هذا العام بسبب استخدام مبيد تسبب بحرق المحصول ولم نحصل على أية تعويضات من الشركة منتجة المبيد حتى الآن.

أسيوط: المحافظ يوجه بتقديم الدعم المزارعين

كلف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مسئولي الزراعة والتموين بالاستمرار في تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين بمختلف القري والمراكز والمدن للإستعداد لاستلام الكميات الموردة من القمح وتفادي أي عقبات وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة للتخفيف عن المزارعين وعدم انتظارهم كثيرًا أمام الشون والمطاحن، كما شدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.

وأوضح محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إنه جارٍ استقبال الأقماح من المزارعين بعدد 27 صومعة وهنجر وشونة اسمنتية ومركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية بلغت 144 ألفا و720 طنا لافتًا إلى تسكين مهندس زراعي في كل صومعة وشونة لمتابعة عملية التوريد وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، موضحًا أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتي ١٥ يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن أسعار توريد القمح المحلي لعام 2020 والتي أعلنها وزير التموين يعد أعلى من سعر العام الماضي وذلك مراعاة لمتطلبات الفلاح المصرى والإرتقاء بالزراعة الوطنية وذلك على النحو التالي ، 700 جنيه للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و 685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و 670 جنيها، لإردب درجة نظافة 22.5 قيراط موضحًا أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساءً برئاسة مفتش تموين في كل لجنة.

سوهاج:الخسائر قضت على الفرحة

يعتبر محصول القمح من أهم المحاصيل في مصر ويستقبل موسم حصاده بفرحة لكن يواجه المزارعون هذا العام خسائر كبيرة قضت علي هذه الفرحة حيث ثبت سعره عند 700 جنيه للإردب وسط ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وخاصة الايدى العاملة التى تقوم بحصاد المحصول نظرا للظروف التى تمر بها البلاد في ظل تفشي وباء كورونا حيث تعمل الأيدي في الحصاد من الواحدة صباحا حتي السادسة فيما اثرت اجواء الحظر علي ساعات العمل التي تبدأ من 6 صباحا بعد شروق الشمس فتزيد ساعات العمل واليومية والأجرة.

فيما ارتفعت أسعار المحروقات التى تستخدم لتشغيل ماكينات الرى والحرث علاوة على زيادة نولون شحن الغلال الى الصوامع.

يقول كرولوس نبيل لا نخفي أن الحكومة قامت بتوفير أماكن توريد القمح ولغت قوائم الانتظار بعد توفير لجان فرز جودة القمح والشون والصوامع، ولكن سعر الإردب لا يوازي التكلفة ولا تدر هامش ربح يساوى المجهود المبذول في زراعته .

وأكد أن زراعة الخضراوات أوفر واربح لا تحتاج لمجهود ولا سماد وتكاليف عالية، لكن نضطر الي زراعة القمح لأنه من المحاصيل الرئيسية التى تساعد الدولة في نمو الاقتصاد ونعتمد عليه يوميا فالخبز من أساسيات الطعام . وأشار إلي أن 700 جنيه مبلغ غير كاف حيث قامت الجمعيات بتسليم كميات السماد المخصصة وتوفير التقاوى في بداية الموسم بما نحتاجه.

أما ميلاد شاكر، مزارع فقال إن قيمة إيجار الفدان وصلت إلي 14000 جنيه وكمية السماد المنصرفة لم تصل الربع في بعض المناطق، كما ان انتشار الوباء صعب علينا عملية الحصاد فالتكلفة هذا العام مضاعفة مطالبا برفع الثمن الى 900 جنيه او الف لتقليل الخسارة .

وأضاف محمود أحمد أن ارتفاع ثمن لتر السولار حملنا تكلفة زيادة هذا الموسم والسعر المخصص للاردب لا يوازى الزيادة فالزيادة لم تات في السولار فقط بل حتى في كل شيء حتى الايدى العاملة واننا لا ننكر ان عملية التوريد هذا العام الى الشون والصوامع لا يوجد بها اى متاعب او صعاب ولكن من الأفضل لنا عدم تسليم القمح وبيعه للتجار فهم يأخذون بسعر اعلى من سعر الحكومة وان كان هناك فرق في الوزن.

الشرقية: المزارعون يلجأون للوسطاء

بدأ موسم حصاد وتوريد القمج بالشرقية وحسبما ذكر المحافظ أنه ممتد حتى منتصف يونيو2020، وككل عام يورد المزارعون لوسطاء من التجار وهو الأمر الذى يصنع خللا بالمنظومة كل عام، حيث يتقاضى الوسيط ثمن القمح ولا يوصلها للمزارع فى وقتها مما يدفع المواطنين لاتهام الحكومة بعدم وفائها بما لديهم من أموال كثمن للقمح، هذا ما اكده أحمد عبدالله حنفى، من قرية الطيبة مركز الزقازيق.

ويتفق معه صلاح عوض من قرية الطويلة مركز فاقوس، ويضيف أن هناك قصورا حادا فى آليات استقبال الموردين حيث تستغرق السيارات المحملة بالأقماح وقتا طويلا حتى يتم السماح بالتوريد وهو ما يضاعف أجرة السيارات وهو خصما من أموال المورد الذى يتقاضاها.

ويستكمل محمد أبوحنفى من قرية الحجازية مركز الحسينية باتهامه للقائمين على الشون والصوامع بالشرقية بتضامنهم مع كبار التجار والمتعهدين حيث يتجاهلون وجود المزارعين الموردين ويضيعون أوقاتهم حتى يستلموا منهم ثم يعطون موعدا لاستلام ثمن الغلال، وهو بمثابة ورقة ضغط غير معلنة على المزارعين للفرار إلى التجار والمتعهدين الذين يتقاضون 30 ثلاثون جنيها عن كل إردب من المزارع مقابل توريده عن طريقهم.

اما إبراهيم شبايك من قرية طحا المرج مركز ديرب نجم فيؤكد أن السعر مناسب رغم أنه لم يغط التكلفة بشكل عام حيث أن الامطار وسوء الأحوال الجوية التى شهدتها مصر اضرت ضررا بالغا بمحصول القمح حيث اصبح اجمالى ما ينتجه الفدان نصف المتوقع والمحصول الطبيعى.