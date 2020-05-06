حسن عثمان يكتب:من أجل مستقبل أفضل

في الساحة

من أجل مستقبل أفضل *حسن عثمان

نشرت بعض الصحف مؤخراً .. إعلان هاني أبو ريدة ترشيحه مجدداً لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم .. وتطلعه لدعوة انعقاد الجمعية العمومية في شهر يوليو القادم لإجراء الانتخابات .. دون الاقتراب من قريب أو بعيد إلى اللائحة التي لم يدخل عليها أي تعديلات من قبل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اللعبة سوى تقليص عدد من لهم حق الحضور إلى مائة عضو ممثلين عن الأندية المشاركة ، بمعنى .. ” ولمن يريد أن يفهم ” يبقى الوضع كما هو عليه انتظاراً لما تكشفه عنه الاتصالات القائمة مع ” الفيفا” وتحديداً هذه المساعي التي يبذلها أبو ريده الرئيس السابق لمجلس إدارة الاتحاد المستقيل بعد مهزلة المنتخب الوطني الأول وخروجه المهين من دور ” الستة عشر ” هذه المهزلة التي أحبطت جماهير المشجعين ، وانعكست على كل أصحاب الجهود المخلصة التي حققت ما يمكن وصفه بالمعجزات في التحضير النموذجي ” المتطور ” لملاعب البطولة بهذه الصورة المشرفة التي انتزعت أعجاب المتربصين قبل المحبين ، غير أن المنتخب كان له رأي أخر ، وخرج غير مأسوف عليه مودعاً البطولة في دور ” ال 16″ كأي فريق متواضع ضمن ال 24 فريقاً وليس فريقاً صاحب الملعب ويلعب بين جماهيره !!

والسؤال المطروح ويفرض نفسه ماذا في جعبة أبو ريده بعد وكسة المنتخب التي قلبت المواجع وفرضت استقالة مجلسه .. وفي قول أخر ” الإقالة ” التي لم يعلن عنها صراحة حفاظا على مكانة مصر .. وعدم تعرض الكرة المصرية لأي عقوبات ، الأمر الذي فرض هذا الموقف والاستغناء عن خدمات المكسيكي خافير أجيري ” الفاشل” الذي يسأل هو بصفة شخصية عن التورط في التعاقد معه بعد الاستغناء عن هيكتور كوبر ” الشماعة ” التي علقوا عليها فضائح بعثة المنتخب في روسيا واحتلاله ذيل مجموعته وخسارته المخجلة أمام نظيرة المنتخب السعودي .

هذه الاستقالة وحقيقة دوافعها كرد فعل ” طبيعي” أم مجرد مظهري لامتصاص حالة الغضب والاستنكار الشديدين بين الناس في الشارع المصري ، وبصرف النظر عن ذلك أرى أنها تفيد لتأكيد مسئولية أعضاء الجمعية العمومية القادمة لوضع نهاية حاسمة لكل ما يسئ لدورهم في الاختيارات السابقة من قبل .