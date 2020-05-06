أمينة النقاش تكتب:دور الأحزاب فى رمضان!

ضد التيار

دور الأحزاب فى رمضان!

أمينة النقاش

سألنى عدد من الزملاء الأعزاء من العاملين فى بعض الصحف والمواقع الإليكترونية عن دور الأحزاب فى رمضان؟ ولأننى بصدق وجدت السؤال طريفا ومدهشا فى آن واحد، ويعكس حالا لا يسر عن الواقع الحزبى فى بلادى، و نقصا فى الثقافة الديمقراطية السائدة، فقد ترددت فى البداية فى الإجابة عنه، ثم تراجعت وأجبت عنه لأذكر الصامتين عن هذا الحال الذى لا يسر فقلت:

دور الأحزاب فى رمضان، هو تماما دورها قبل الشهر الفضيل وبعده. وبرغم أننى شخصيا لا اعترض على الأعمال الخيرية التى تقوم بها بعض الأحزاب،لاسيما فى فى ظرف جائحة كورونا الكارثية التى يمر بها العالم أجمع، إلا أن دور الأحزاب يختلف اختلافا جذريا عن العمل الخيرى، الذى يناط بالجمعيات ومنظمات المجتمع الأهلى القيام به ، وكل دعاية وإعلام تستهين بفكرة الحزبية، وتقلل من شأنها، وتركز على أدوار الجمعيات الخيرية التى يقوم بعضها بها كدور وحيد ولا شيء أخر، فإن ذلك يشكل أختلالا عميقاً فى الحالة الحزبية والديمقراطية .

فالحزب وفقا لبعض التعريفات العلمية البسيطة هو جماعة سياسية منظمة، تضم أعضاء موحدى الإرادة،وتجمعهم رؤية سياسية واحدة لما يؤمنون بأنه يحقق المصالح العامة، ويتفق أعضاؤه على أهداف محددة، يجرى الدفاع عنها، بالسعى لتجميع مصالح الفئات الاجتماعية التى يستهدفها، والتعبير عنها والنضال من أجل تحقيقها، فإذا ما تمكن عبر الطرق الديموقراطية من الوصول إلى السلطة، فمهمته آنئذ تحويل تلك الأهداف إلى سياسات وبرامج تنفيذية. وهذه المهام تقتضى من الحزب الدخول فى مواجهة مع الواقع السياسى من أجل توسيع الحريات الديموقراطية لحركته ولمجمل الحركة الحزبية، ومواجهة الواقعين الاقتصادى والاجتماعى اللذين يسعى لتغييرهما لصالح الفئات التى يدافع عن مصالحها وحقوقها، من خلال التأثير على القرار السياسى وحثه للسير صوب تلك المصالح.

والديموقراطية كمفهوم يقوم بالأساس على جماعات سياسية، وحيث لا توجد أحزاب،لا توجد ديمقراطية .

والبديل للعمل الحزبي المنظم، الذي ينطوي على حقوق وواجبات، هو العمل التلقائي الموسمي غير المنظم الذي يتسم بالفوضوية والذي يسهل لتيارات الإسلام السياسي من جماعة الإخوان والسلفيين التلاعب بالمشاركين فيه، وتوظيف العمل لخدمة أهدافهم التي باتت لا تخفى على أحد .

ولأن العمل الحزبي والديمقراطي بطئ النتائج، لأنه عمل تراكمي فمن الجدير بالاهتمام، تأمل تجربة المناضل العمالي والقيادي في حزب التجمع، ونائبه الأسبق في البرلمان البدري فرغلي، في تشكيل اتحاد أصحاب المعاشات، إذ استغرق هذا العمل نحو 12 عاماً من العمل السلمي الديمقراطي، الذي يعتمد على المؤتمرات والمظاهرات الاحتجاجية، والندوات ومخاطبة الصحف والنواب والوزراء ورئيس الجمهورية . 12 عاماً مرت حتى تحقق الوصول إلى حقوق أصحاب المعاشات عبر النضال السلمي الديمقراطي .

وعودة للسؤال، دوار الأحزاب في رمضان، هو نفسه دورها قبله وبعده، وآن الأوان لكي يدرك من بيدهم الأمر، أن نهضة الحياة الحزبية، هي صمام أمان للمجتمع من التطرف والفوضى، وهي مرهونة بحث المواطنين على الانتماء إلى الأحزاب التي يرى أنها قريبة من رؤيته للتغير وتسعى بصدق لتحقيق مصالح عامة، وحفزهم للمشاركة في الانتخابات النقابية والعامة، لكي يتشكل رأي عام يتسم بالنضج والفاعلية، ويستطيع أن يميز بوضوح بين من يعبرون عن إراداته بحق ويدافعون عن مصالحه، ومن يستغلون ضعفه وغفلته، لاستعادة أحلامهم الواهمة في بناء دولة الخلافة.

“وكل سنة وأنتم طيبين” .