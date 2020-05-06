ضحى عاصي تكتب:مع الاختيار

فنجان قهوه

بقلم ضحى عاصى

مع الاختيار

بعد متابعة الحلقات الأولى من مسلسل الاختيار، والتى تبدو واعدة، أخيرا نجد أن الدراما المصرية قررت أن تناقش أفكار الإسلام السياسى على محمل الجد, فقد ظلت الرؤية لفترات طويلة مبهمة، اتذكر أننى كتبت منذ عده سنوات منشورا على صفحتى على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، أن الدراما خلقت صورة نمطية سطحية عن الإرهابى، صورة لم تساعدنا ابدا فى فهم ماهيه هذا الجماعات وماهى أهدافها, سنوات طويلة تتناولت الدراما شخصية الإرهابى أو المتطرف بصورة كارتونية تصل أحيانا إلى حد الكاريكتورية ..ممتلىء الجثة ولحية طويلة, يتحدث فقط بالفصحى، حتى أصبح النموذج كأنه لشخص اتى من زمن أخر وعالم أخر من المستحيل أن يكون من أسرتك أو جيرانك أو زملائك فى العمل, كأنهم كائنات غريبة لا يمكن أن يكونوا بيننا.

يقدم مسلسل الاختيار وكاتبه باهر دويدار شخصية هشام عشماوى الانسان العادى بطريقة تربيته، والتى فى الحقيقة تمارسها الآلاف من الأسر بأحلامه واحباطته وفهمه للإيمان وتصوارته عن إقامه شرع الله لم يقم المسلسل بشيطنته رغم الانحياز الواضح لتجريمه.

ألقى المسلسل الضوء على أهمية سيناء أرض الفيروز، والتى لم يكن اختيارها لتصبح ماوى للأغلبية العظمى من العناصر الجهادية فى مصر عشوائيا، فهى المكان الأنسب من حيث جغرافيتها وتضاريسها ووجود منطقة الشريط الحدودى الذى يبلغ طوله حوالى مائتان وستون كيلومترا الفاصل بين الأراضى المصرية والأراضى المحتلة كمظلة حماية استراتيجية بحكم وضعها الحساس.

نجح المسلسل بشكل كبير بتوضيح كيف أصبحت سيناء مسرحا لهذا الصراع الشرس بين جماعات السلفية الجهادية والجيش المصرى، وأيضا استطاع أن ينقل لنا تفاصيل إدارة هذا الصراع الذى تم على استراتيجية حرب العصابات من جهة التكفيريين ( مجموعات صغيرة مدربة دائمة التنقل بين المدن والقرى والجبال ) والتى اثبتت جدارتها من قبل فى افغانستان والشيشان فى انهاك الجيوش النظامية “,كما أن الإشارة إلى وضع أهل سيناء بإيجابيته وسلبياته كان من المشاهد اللافتة فى الحلقات الماضية.

من عوامل القوة الكبيرة فى المسلسل أيضا التوثيق الدائم بتسجيلات حقيقية لمشاهد كثيرة منها كمين رفح وأيضا محاولة اغتيال وزير الداخلية وماحدث فى رابعة وتمرد والصور الحقيقية والتسجيلات الصوتية لقد ساعدت هذه التقنية بشكل كبير فى تأكيد عمق الصراع وربط المشاهد بتاريخ عاصره الناس، كما أن إضافة صور الشهداء الحقيقيين وأسمائهم كنوع من التكريم لهم كانت لفتة مهمة.

وعلى الرغم من براعة السناريست باهر دويدار فى الإشارة أحيانا إلى النقاط الجوهرية التى تتكىء عليها الأفكار الجهادية مثل الحاكمية، وأيضا الإشارة إلى بعض مرجعيات الجماعات كقولهم يبعث على نيته المأخوذة عن الإمام ابن تيمية فى تبرير القتل سواء للهدف أو من يقتل بالخطأ فى محيطه كصاحب الكشك فى عمليه اغتيال وزير الداخلية ولكن أحيانا يكون الحوار خطابيا ومباشرا .

لقد وجد المسلسل أصداء إيجابية جدا والمدهش أن فئة الشباب والمراهقين من أكثر الفئات متابعة وهذا يطرح لنا اسئلة كثيره ويقدم لصانعى الدراما بوصلة واضحة أن الأجيال الجديدة تشعر بالحاجة إلى الانتماء وتشعر بالحاجة إلى الارتباط أكثر بقضايا الوطن ومما لاحظته من التداعيات الايجابية أيضا هو بداية ظهور منشورات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى بها اسماء وصور عن شهداء أخرين فى عمليات أخرى.

نجح مسلسل الاختيار فى توضيح ما يتعرض له الجيش المصرى والشرطة فى حربهما على الإرهاب، وأيضا حرص المسلسل بشكل كبير على توضيح أن الالتزام الدينى موجود فى الأسرة المصرية العادية بمشاهد تفصيلية عن الصيام والصلاة وقراءة القرآن، ولكنه لم يقودها إلى الإرهاب والتطرف، ولكن هل سيستطيع المسلسل فى الحلقات القادمة بعيدا عن الشحنة العاطفية الوطنية ان يؤصل لعمق الاختلافات الفكرية الجوهرية فى نموذج المنسي ونموذج العشماوى التى اسست لاختيارات كل منهما وأن يجعل المشاهد أيضا يفكر ويسال نفسه مرات ومرات ليكتشف أين يقع هذا الخيط الرفيع بين الالتزام الدينى والتطرف وما الفرق بين هاتين الاسرتين الملتزمتين دينيا وما الفرق بين شابين ضابطين الاثنين يعتنقان تفس الدين ويعملان بنفس المهنة وينتميان لنفس الجيل ولكنهما وقعا على النقيض فى لحظه الاختيار

ربما يكون الاهم الذى يطرحه هذا المسلسل هو فكرة الارادة الحرة والاختيار وربما يجعل المشاهد يجيب بنفسه عن سؤال ما هما طرفا الاختيار ؟