ماجدة موريس تكتب:”ولاد الناس.. وولاد الإيه” علي شاشات رمضان

*بقلم :ماجدة موريس.. لم تعد المسلسلات وحدها هي أهم ما تقدمه شاشات التليفزيون في شهر رمضان، وأنما شاركتها الاعلانات في منافسة أكثر شراسة من منافسة البرامج الرمضانية الخفيفة، والتي يغلب عليها طابع المقالب او الاستعراض لحساب احد الممثلين غالبا، ابتداء من فئة النجوم مثل برنامج «أغلب أحمد السقا» او حكايات فيفي عبده وغيرها.

تغيير كامل تشهده الان الشاشات التليفزيونية المصرية بمناسبة شهر رمضان الذي اصبح شهر الدراما التليفزيونية من حوالي عقدين وحيث كانت المسلسلات والفوازير والبرامج الكوميدية الضاحكة تسري عن الصائمين في البيوت بعدما أصبح الخروج مساء أمرا صعبا للكثيرين الان تسدي أعمال رمضان خدمة أكبر لكل الجالسين في بيوتهم أجبارا مع حظر الكورونا الذي لا نعرف متي ينتهي، ولكن،إذا كانت المسلسلات هي أعمال فنية تأخذ وقتا غير قصير لتصل الينا فإن الاعلانات هي إنتاجات سريعة، تزداد وتتراكم طوال الشهر لتطول المشاهد وتحاصره، واقصد هنا تحديدا إعلانات الكومباوندات والمناطق السكنية الخاصة والتي طالت أوقاتها لحديث سكانها عن مفاتنها وجمال الحياة فيها، «الملفت هنا اعلانات رجال اعمال ما قبل ٢٠١١» وتلك النغمة عن أكتمال الخدمات بها،وكأنها تعاير ملايين المشاهدين الذين لا يقدرون علي السكن فيها، وتنغص عليهم وقت الترفيه الاختياري،او الاجباري،

مسلسلات.. وطبقات

في تأمل قضايا المسلسلات، نكتشف أيضا تلك الفوارق الكبيرة بين ناس وناس، من خلال مستويات اغلب أبطالها، المعيشية والاقتصادية، والڤيلات التي يسكنونها، صحيح ان العنف موجود فيها كلها، سواء العنف الزوجي والأسري الاكثر أنتشارا، كما نري في مسلسلات «خيانة عهد، والبرنس، وڤالانتينو، وفرصة ثانية» الي أنواع أخري من العنف من أجل الميراث «البرنس» وأثبات الذات «لما كنّا صغيرين» والصراع علي النفوذ «الفتوة » والكراهية «خيانة عهد» لا وهي الصراعات الغالبة عليها، «من الحلقة الاولي» فلا يوجد احتفاء بالرسائل الإيجابية للدراما حتي لو كانت الاحداث تدور في مدرسة كما في «ڤالنتينو» مثلا وحتي لو كانت تدور في زمن ثان هو الثمانينيات من القرن الماضي كما في مسلسل «ليالينا ٨٠» الذي يطرح قصة عائلتين تشابكتا بسبب حادثة سيارة تاكسي يقودها «راضي» ابن العائلة المكافحة، وتركبها «جميلة» أبنة الطبقة المتوسطة، وكيف تتسبب الازمة المالية في خلافات أبويها، وهروب الاب من جديد للعمل في الخارج «أياد نصار وغادة عادل». وكأن الزمن يعيد نفسه، لتدخل الاسرة في حالة أنهيار وهو نفس ما تواجهه الاسرة الثانية بعد فقدان راضي احد قدميه وسعي أمه«صابرين» للعمل عاملة في مصنع هذا العمر ومع ذلك فإن هذا ليس حكما علي تلك الاعمال لأن ما لم نره منها هو الجزء الاكبر والحكم بعد المشاهدة بالطبع أخيرا، هناك ثلاثة اعمال مختلفة ضمن مسلسلات هذا العام. هي «بميت وش»، و«النهاية » ثم «الاختيار» أهم اعمال هذا العام والذي يستحق التوقف عنده بعد النهاية.