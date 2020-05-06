العاملون بصناعة الورق: “نفسنا الحال يرجع والمكن يدور”..عماد حمدي: 85 شركة تصارع من أجل البقاء.. وضرورة خفض أسعار الغاز

«نحن نغرق كصناعة ورق» .. بهذه الكلمات، أكد الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن هناك 85 شركة ورق بعضها توقف تماما والبعض الآخر يصارع من أجل الاستمرار متحملا خسائر كبيرة، وطالب بضرورة التدخل العاجل لحماية هذه الصناعة الوطنية التي تغطي ثلث احتياجات السوق المحلي، مشددًا على أهمية شمول هذه المصانع رعاية وتوجيهات القيادة السياسية، وخفض أسعار الطاقة إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، فضلا عن ضرورة فرض رسم حماية على الورق المستورد، أسوة بما تم في صناعة الحديد والمنسوجات وغيرهما، مع إعفاء المواد الخام وهي مصاص القصب من الضريبة المضافة باعتبارها من المخلفات الصناعية.

وفى نفس السياق، أكد ممدوح رمضان، رئيس اللجنة النقابية بشركة سيمو للورق، والتابعة للشركة القابضة الكيماوية، أن حال الشركة “لا يسر عدو ولا حبيب”، فالشركة متوقفة منذ أن عادت من قطار الخصخصة، متابعًا “نفسنا حال الشركة يتعدل والمكن يدور زى زمان”.

وطالب رئيس اللجنة النقابية بالشركة، بضرورة تحمل وزارة قطاع الأعمال العام مسئولياتها تجاه الشركة وإعادة هيكلتها وخاصة بعد عودتها من الخصخصة، بعد تدميرها على يد المستثمر، قائلا: «إنه لولا مجهودات تصدى العمال لمخطط المستثمر لكانت أراضى الشركة تم بيعها»، مضيفًا، أنه منذ قرار عودة الشركة للدولة فى عام 2014، ونحن ننتظر عودتها للعمل مرة أخرى، وفقًا للقانون رقم 203 طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 961، والذى صدر فى عهد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب.

وتعد شركة سيمو للورق، مثالا هى الأخرى على الإهمال الذى طال هذه الصناعة المهمة، فبعد أن عانى 320 عاملا وهم حجم العمالة الموجودة الآن بالشركة لرجوعها إلى أحضان الدولة مرة أخرى، فهم ينتظرون «الفرج» من وزارة قطاع الأعمال بإعادة هيكلة وتطوير الشركة مرة أخرى، أو إطلاق رصاصة الرحمة بخروجهم للمعاش المبكر بمكافآت مجزية لهم.

وعلى الجانب الآخر، قال شريف عثمان، رئيس شركة العبور للورق، إن هناك ٤٠% نسبة انخفاض فى الأسعار العالمية، ولكن هذه الانخفاضات تسببت فى ارتفاع مدخلات التصنيع فى مصر وهو ما زاد من أعباء شركات الورق، موضحًا أن هناك فجوة كبيرة بين ما ننتجه واحتياجات السوق بالتالى يتم استيراد الورق، حيث تمثل احتياجات السوق 87% مستورد، و13% من المنتج المحلى، قائلا إنه يجب تطوير المصانع حيث إن إنشاء مصنع جديد للورق ليس بالأمر السهل.

وتابع عثمان، أن أسعار الكهرباء هى عائق كبير جدًا لمصانع الورق ويتسبب فى أزمات مالية قائلا “مستحقات الغاز تورد كل 15 يوما وأى يوم تأخير يتم احتساب فائدة، ومستحقات الكهرباء شهريًا، ولكن بالنسبة لتعاملنا مع العملاء يكون هناك فترات في السداد لمدة تصل إلى 8 شهور.