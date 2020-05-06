العالم يستعد لعودة النشاط الرياضي وسط الحذر من بُعبُع كورونا

تستعد الأندية والإتحادات الرياضية حول العالم لعودة النشاط الرياضي وسط حذر من بُعبُع كورونا وبضوابط صحية صارمة لمنع انتشار الفيروس، حيث نفي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الأنباء التي ترددت عن تقديم منظمة الصحة العالمية توصية بضرورة استمرار تعليق كل مسابقات كرة القدم حتي نهاية العام المقبل 2021، وذلك نظراً لاستمرار تفشى فيروس كورونا في مختلف دول العالم. وقالت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية إن منظمة الصحة العالمية ليس لها تأثير على مسابقات كرة القدم ووضع أجندة المباريات والبطولات، مما يعني أنها لن تكون قادرة على إجبار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى لو أرادوا ذلك. وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أوصى باستكمال الدوريات الأوروبية هذا الموسم وعدم إلغائها، معلناً التزامه بتقديم الدعم المادي في ظل دراسة أكثر من مقترح لتنفيذه خلال الفترة المقبلة. وكشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن كافة البطولات المحلية بجميع أنحاء القارة العجوز جاهزة لاستئناف النشاط خلف أبواب مغلقة في محاولة للحد من الأضرار الناجمة عن تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، وأشار إلى أن استئناف المنافسات سيكون خطوة مهمة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وتجنب الخسائر المالية الفادحة للبطولات. وفي سياق متصل يدرس اتحاد كرة القدم المصري عودة التدريبات الجماعية في الأول من يونيو القادم “عقب إجازة عيد الفطر المبارك “، مع إعطاء 6 أسابيع حد أقصي كفترة إعداد للأندية قبل استئناف النشاط خلال يوليو المقبل حتى يتسنى بدء الموسم الجديد في سبتمبر أو أكتوبر القادمين كما أكد المسئولون. وأشار الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد المصري لكرة القدم أن قرار استئناف النشاط يجب أن يتضمن عدداً من الجوانب الطبية والإدارية واللوجستية من أماكن اللعب وفنادق الإقامة وملاعب تدريب بعيدة عن التجمعات، علاوة على أنه سيتم إجراء تحاليل وفحوصات طبية للاعبين ومعسكرات مغلقة لهم لافتاً إلى أن كل هذه الإجراءات الاحترازية ستكون بالتنسيق مع المسئولين في الدولة، وخاصة وزارة الصحة. ومن داخل القارة السمراء يدرس الاتحاد التونسي لكرة القدم استئناف الدوري منتصف يونيو المقبل مع منح الأندية ثلاثة أسابيع قبلها من أجل إجراء تحضيرات بدنية لخوض ما تبقى من الموسم، وسيتم اتخاذ إجراءات استثنائية على غرار تمديد العقود وتعقيم الملاعب وغرف الملابس وأيضاً فرض قرار اللعب بدون حضور الجمهور وتوفير كمامات خاصة للاعبين بشكل إجباري تفادياً لأية احتمالات لانتقال العدوى.