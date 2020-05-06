كالعادة .. الأهلي يصنع التاريخ

أجرت صحيفة “ماركا” الإسبانية استفتاءً بين جماهيرها لاختيار أفضل تصميم شعار بين أندية العالم، ووضعت 50 شعاراً من بينهم شعار النادي الأهلي المصري، وفتحت الصحيفة التصويت لقرائها لاختيار الشعار الأفضل على مستوى العالم على هامش أنشطتها للحفاظ على تفاعل الجماهير وسط تجميد كل الأنشطة بسبب فيروس كورونا، وتضمنت قائمة الـ 50 نادياً شعارين لناديين عربيين آخرين وهما الوداد والرجاء المغربيين، وحصل الوداد على 1.1 ألف صوت والرجاء على 7.8 ألف صوت، ولكن بعد أيام قليلة تصدر النادي الأهلي الاستفتاء لاختيار أفضل شعار لأندية العالم. وعلي الرغم من المشكلة التقنية التي حظيت بها عملية التصويت خلال الـ24 ساعة الماضية بالنسبة للأهلي لكن جماهيره الغفيرة نجحت في إعادة النادي سريعاً إلي مكانته ليتصدر السباق برصيد أكثر من 175 ألف صوت متفوقا علي أندية ريال مدريد الأسباني وليفربول الإنجليزي والرجاء المغربي. على جانب آخر أجرى مرصد الأبحاث السويسري “CIES” التابع للإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” إحصائية حول أكثر الفرق في الدوريات العالمية نسبة خلال الخمسة أعوام الماضية تحقيقاً للانتصارات بعد أن سجل لاعبوه الهدف الأول في اللقاء، واحتل النادي الأهلي المصري المركز الثالث عشر في هذه القائمة، بعد أن حقق الفوز في 114 مباراة من أصل 125 في الدوري المصري افتتح خلالها التسجيل بنسبة بلغت 91.2 %، واحتل فريق رد ستار بلجراد صدارة القائمة، بعد أن حقق الفوز في 130 مباراة من أصل 135 في الدوري الصربي افتتح خلالها الفريق التسجيل بنسبة فوز بلغت 96.3 %. أما على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى فيأتي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصدارة، وفي المركز الـ 22 في القائمة التي تضم 92 دوري حول العالم، بعد أن حقق الفوز في 124 مباراة من أصل 138 افتتح خلالها التسجيل بنسبة انتصارات بلغت 89.9%، ويأتي من بعده فريق برشلونة في المرتبة الثانية والـ 30 في القائمة بعد ما فاز في 116 مباراة من أصل 131 بنسبة بلغت 88.5 %.