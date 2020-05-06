محافظ القاهرة يتفقد التشغيل التجريبي لمجزر ١٥ مايو

تفقد اللواء ” خالد عبد العال” محافظ القاهرة, أعمال التشغيل التجريبى لمجزر 15 مايو نصف الآلي بعد تطويره, واستكمال الأعمال به بتكلفة ١١٥ مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحه .

وأضاف محافظ القاهرة أن مجزر 15 مايو هو ثانى مجزر بالمنطقة الجنوبية وسيؤدى افتتاحه إلى تخفيف الضغط على مجزر البساتين والذى يعد من أكبر المجازر الموجودة بمصر وتتوافر به كافة الخدمات . ومجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداري وعنبرين لذبح العجول والضأن ومظلتى إنتظار الضأن والعجول للذبح .

ويضم المجزر خط إنتاج للأغنام وخط إنتاج للأبقار ويستوعب ١٥٠٠ رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف ومحطة كهرباء وخزان للمياه سعة 1000متر وشبكة للحريق طبقا للمواصفات القياسية وثلاجات لحفظ اللحوم ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج .

وسيخدم مجزر 15 مايو بعد افتتاحه أحياء طرة والمعصرة وحلوان ومايو والتبين إلى جانب مجزر البساتين الذي يخدم أحياء المعادي والبساتين والمقطم ومصر القديمة ودار السلام والخليفة والسيده زينب.