السودان يستعد لتسليم عناصر إرهابية إلى مصر 

*كتب عبدالوهاب خضر: كشفت معلومات عن وجود تنسيق بين السلطات المعنية في مصر والسودان ،لإستلام مصر مجموعة من العناصر الإخوانية الإرهابية والذين ضبطوا في السودان منذ بداية العام الجاري .. وتشير المعلومات أن من بين الذين سيتم تسليمهم إلى مصر 5 من قيادات حركة “سواعد مصر” المنبثقة عن “حركة حسم الإرهابية” التي تأسست على يد الإخواني السابق محمد كمال الذي انشق معه الكثير من “شباب جماعة الإخوان المسلمين” لتكوين جماعة مسلحة لقتال الجيش والشرطة.ويشار هنا إلى أن القيادي الإخواني محمد الحلوجي هو المسؤول الأول المفوض من قبل الجماعة للتعامل مع الأوضاع فى السودان، وكانت له علاقات وتنسيق كامل مع أجهزة الأمن السودانية في وقت النظام المعزول، لكن مع تغير الأوضاع وتولي المجلس العسكري السوداني زمام الأمور تم القبض على معظم عناصر “الإخوان” هناك،وطلبت مصر رسميا إستلامهم ،لتقديمهم للمحاكمة .