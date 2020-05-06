المركز الثقافي الصيني يطلق اغنية احتفالاً بالذكرى الـ ٦٤ للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين

يصادف 30 مايو المقبلة الذكرى السنويةالـ64 لإقامةالعلاقات الدبلوماسيةبين جمهورية الصين ومصر. وتخليدا لهذه المناسبة التاريخية، ودعما لعلاقات للصداقة والمودة بين البلدين، وتعزيزا للتعاون بين الشعبين لمكافحة وباء كوفيد-19 ،اطلق المركز الثقافي الصيني بالقاهرة مؤخرا النسخه الأصليه لأغنية “يدا بيد”. وكتب الأغنية شي يوه وين الوزير المفوض للشؤون الثقافيهة لسفارة الصين لدى مصر ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

وترمز “يدا بيد ” للصداقة بين الصين ومصر وحضارتهما العريقة على طريق الحرير الممتد منذ اكثر من 2000 عام، وتروي الاغنيه قصة مؤثرة لنضال حكومة وشعب البلدين ضد الوباء، وهما يقفان جنباً إلى جنب ويداً بيد يدعم كل منهما الآخر. النغمات الرقيقه واللحن العذب والكلمات النابضه والمشاعر الصادقة تجسدت في هذه الأغنية التي لاقت اهتمامًا واسعًا من مختلف الأوسط في الصين ومصر.

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