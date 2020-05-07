رئيس الوزراء يعلن إستمرار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا حتى نهاية شهر رمضان..ويؤكد : “الداخلية” ضبطت٤٠٠٠ مخالف للحظر خلال يوم واحد

اعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة قررت استمرار كافة الاجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا حتى نهاية شهر رمضان

..وقال فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء اليوم الخميس عقب اجتماع المجلس ان الحكومة تحملت تبعات وأعباء اقتصادية رهيبة خلال الشهرين او الثلاثة شهور الماضية موضحا ان المشكلة الاساسية تتمثل فىً مدى التزام المواطنين .

وقال رئيس الوزراء :للأسف ثارت موجة من اشاعات خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالتخفيف من الاجراءات الخاصة بالمواجهة وهذا غير صحيح على الإطلاق ..واوضح رئيس الوزراء ان هناك عمليات عدم التزام ولن اكون مبالغًا اذا قلت ان وزارة الداخلية قامت بتحرير ٤٠٠٠ آلاف مخالف واختراق للحظر أمس الأربعاء ..