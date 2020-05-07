البنك المركزي :تراجع الاحتياطيات الدولارية الى ٣٧ مليار دولار فىً نهاية إبريل

اعلن البنك المركزى تراجع الاحتياطيات الدولارية خلال شهر ابريل الماضى الى ٣٧ مليار دولار مقارنة بحوالي ٤٠ مليار دولار بنهاية مارس الماضى

..ويعد هذا هو الانخفاض الثانى على التوالي.وقال البنك المركزى ان هذا التراجع ياتى نتيجة تداعيات فيروس كورونا على الاسواق العالميه وهو ما ادى الى خروج استمارات فىً الصناديق الاستثمارية من قبل الأجانب خاصة فىً الاسواق الناشئه ومنها مصر ..مشيرا الى ان معدلات نزوح وتخارج الأجانب خلال الشهر الماضى كانت بوتيرة اقل من شهر مارس ..كما قام البنك المركزى بضخ ما يقرب من ٣،١ مليار دولار خلال الشهر الماضى لتغطية احتياجات البلاد من السلع الاساسية ..بالاضافة الى سداد التزامات دولية بقيمه ١،٦ مليار دولار كمديونيات بالاضافة الى مليار دولار قيمه سندات دولية.واوضح البنك المركزى انه تم اتخاذ اجراءات استباقية فيما يتعلق بدعم الاحتياطيات والمكتسبات الاقتصادية التى تحققت خلال الفتره الماضية ، عندما تقدمت الحكومة والبنك الى صندوق النقد الدولى للحصول على تمويل سريع من برامج الصندوق وكذلك قرض الاستعداد الائتماني.