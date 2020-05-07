رئيس أركان حرب القوات المسلحة يوجه رسالة من الرئيس السيسي  للمقاتلين في شمال سيناء

شارك الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء تناول وجبة الإفطار .

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى شمال سيناء لدورهم الوطنى فى تطهير أرض سيناء من براثن الإرهاب الأسود .

وأكد الفريق / محمد فريد أن الدفاع عن الوطن ومقدراته وحماية أمنه القومى هى المهمة المقدسة لرجال القوات المسلحة التى لا تهاون فيها تحت مختلف الظروف ، مشيداً بما حققه أبطال ومقاتلوا القوات المسلحة من ضربات ناجحة ضد الجماعات الإرهابية على أرض سيناء ، وأثنى على الدور الذى يقدمه أبناء سيناء الشرفاء فى المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى إستعادة الأمن والإستقرار والتنمية داخل سيناء الحبيبة .

وأدار حواراً مع القادة والضباط وضباط الصف والجنود إستمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات والقضايا فى ظل قيام القوات المسلحة فى معاونة أجهزة الدولة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا ، كما قام بتكريم عدد من المتميزين تقديراً لآدائهم لمهامهم بتفان وإخلاص خلال الفترة الماضية .

وفى سياق متصل تفقد رئيس الأركان مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية التى تنفذها القوات على مدار الساعة لحماية الوطن وصون مقدساته ، كما تفقد عددًا من الكمائن ونقاط الإرتكاز الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بسيناء للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية لأفراد القوات المسلحة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى .