د. خالد الشرقاوى يكتب :التحول فى النظرة للرياضيات

*بقلم د. خالد الشرقاوى :عندما احاول تقديم تجربتى مع حب الرياضيات بجميع فروعها وعلاقتها الوطيدة بكل ما له علاقة بمجتمعنا والتاكيد على انها فلسفة حياة وليست مجرد احد العلوم فهى ليست احد العلوم بل هى وبلا جدال ام العلوم وعندما اريد التحدث لا اجد افضل افضل من ان اتحدث عن الدكتورعبدالعظيم انيس رحمه الله الاستاذ الجامعى والمفكر والاديب وقبلها عالم الرياضيات العظيم الذى كان يتعامل مع الرياضيات على انها فلسفة حياة ولذا اهديكم جميعا واحد من اجمل كتبه على الاطلاق وهو الكتاب الصادر سنة 1983 بعنوان (علماء وادباء ومفكرون) وادعوكم وبجدية لقراءة هذا الكتاب الجميل الذى فيه استزادة علمية وادبية وفلسفية وحياتية من جميع النواحى بل هو شحن للطاقة الفكرية بكل ما تعنيه الجملة من معنى فقد تحدث فيه عن علماء عرب مثل الخوارزمى والحسن ابن الهيثم كما تحدث عن علماء غربيين مثل غاليلو كما تحدث عن ادباء ومفكرين مثل جوتة وممكن الرجوع الى المقال الذى نشر فى مجلة الاتحاد الاشتراكى عن الدكتور عبد العظيم انيس سنة 2009.

لكن عبد العظيم أنيس ، إذ يتحدث عن أهمية العلوم، وأهمية الرياضيات خصوصاً، فإنه لا يخفي أسفه من كون اللغة العربية ما تزال متخلفة عن اللحاق بالتطورات المذهلة للعلوم في مجالاتها كافة، وأنها ما تزال عاجزة عن استبيان المفردات المتصلة بالإكتشافات العلمية الحديثة. ويعتبر في هذا الصدد أن تدريس العلوم باللغة العربية هو في الوقت الراهن أمر مستحيل. ويقول بالنص في مقال له بعنوان «خبرتي في الرياضيات»، حول هذا الموضوع: «إن العقبة الأساسية في التحول إلى التدريس باللغة العربية هو انعدام حركة الترجمة لأمهات الكتب الأكاديمية، في التخصصات المختلفة. وإلى أن يتم هذا العمل وتلك الترجمة فسوف نظل في هذا الوضع المحزن الذي نحن فيه اليوم».

ويقول في هذا المقال الآنف ذكره حول أهمية الرياضيات ما يلي بالنص: « خلال أربعة أو خمسة آلاف سنة توفر للبشرية كم هائل من المفاهيم والممارسات التي نسميها رياضيات. وارتبطت هذه المفاهيم والممارسات بشكل أو بآخر بالحياة اليومية للبشر. والناس فيما يبدو ينسون هذه الحقيقة عندما ينظرون اليوم إلى الرياضيات نظرتهم الغربية المذعورة…. وحتى لا يفزعنا هذا الكم الهائل من المفاهيم والممارسات أقترح أن نفكر في الموضوع بطريقة أخرى .. لقد كانت الرياضيات نشاطاً بشرياً لآلاف السنين. وإلى حد ما يمكن أن نقول بأن كل إنسان هو رياضي أو يمارس الرياضيات بشكل واسع. فالشراء من السوق وقياس مساحة الأرض (الخ) كل هذا هو ممارسة للرياضيات أو لفرع منها (الحساب.

يبقى أن نشير إلى فكر عبد العظيم أنيس الإشتراكي، الذي أجرى عليه تعديلات جوهرية، في ضوء التحولات التي أدى إليها أو ساهم فيها انهيار التجربة الإشتراكية. وهي تعديلات تشير إلى علمية فكر عبد العظيم أنيس التي تظهر حتى في قراءته النقدية لإبداعات الأدباء في أجناس الأدب المختلفة, واعدكم ان شاء الله فى المقالات القادمة بالتحدث عن تجربتى الشخصية كباحث حاصل على الدكتوراه فى الرياضيات الهندسية رغم كونى مهندسا فى الاساس ومدى تاثرى بفكر الدكتور انيس.