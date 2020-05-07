وزارة الزراعة: حصاد 1.9 مليون فدان قمح وتوريد 1.6ملون طن حتى الان

في اطار متابعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لعمليات حصاد وتوريد محصول القمح عرض د عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة تقريرا أفاد توريد مليون و644 ألف طن حتى الان بزيادة قدرها 716 ألف عن نفس الفترة من العام الماضي حيث ان الكمية التي تم توريدها كانت 928 ألف و265.وانه تم حصاد مليون و900 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام والتي بلغت 3.4 مليون فدان.

وزير الزراعة شدد على ضرورة استمرار لجان متابعة حصاد وتوريد القمح، لحل المشاكل التي تواجه المزراعيين على أرض الواقع وتسهيل عملية التوريد