في المنوفية ..ضبط 3 محلات جزارة تبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى

تمكنت صباح اليوم لجنة من اطباء إدارة المجازر وا لتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية مكونة من د هانى شمس الدين كبير الاطباء

د مادح الشرقاوي،والسيد رئيس مباحث التموين،و ناجى كمال ،وصبحى الشاذلى مفتشين من ضبط 3 محلات جزارة فى قرى تلا يقومون بعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الادمى.. وتم مصادرة المضبوطات وعمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار

تتواصل هذه الحملات وبناء على توجيهات الدكتور السيد عوض وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية والدكتور مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم.