العراق ..تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفي الكاظمي..و”الخارجية المصرية” ترحب

في بيان لها رحبت وزارة الخارجية بالإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي متمنية له كل التوفيق والسداد في قيادة الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الاستقرار والازدهار وتعزيز دور العراق على الساحتين العربية والدولية.وتؤكد وزارة الخارجية استعداد مصر لبذل كافة الجهود المخلصة من أجل دعم الحكومة العراقية في تحقيق أهدافها، ومن ثم تطلعها للتعاون الوثيق مع العراق الشقيق عبر تفعيل وتنشيط العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية وغيرها بما يحقق مصالح الشعبين، فضلاً عن تفعيل أطر التعاون العربية بمشاركة العراق لما له من تأثير مهم في محيطه الإقليمي وعلى الساحة الدولية يتناسب مع تاريخ هذا البلد العريق والإمكانات المتميزة لشعبه.