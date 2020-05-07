“الرى” تزيل مبنى تم بناءه بالتعدى على أرض تابعة لها

فى ضوء تنفيذ الحملة القومية لإزالة التعديات على نهر النيل وكافة المجارى المائية التى اطلقتها وزارة الموارد المائية والرى فى ٢٠١٥ تعمل كافة اجهزة الوزارة على المتابعه اليوميه التعديات علي أراضي ومنافع الري وخاصه في الأماكن ذات قيمه استثمارية واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه تجاهها.

ويذكر انه أثناء وقت الحظر تم التعدي علي قطعه أرض تابعة لوزارة الموارد المائية والرى وتقع داخل كردون مدينه حلوان وفي منطقه متميزه بشارع عمر بن عبد العزيز وشرع المتعدي باقامه منزل عليها وصب السملات وجاري تجهيز شده الاعمده الخشبيه لصبها وعلى الفور تحركت الجهات التنفيذية بالاداره العامة لري حلوان بعمل محضر وقف أعمال وتم إخطار حي حلوان وتم الاتصال ليلا بمقاول التطهيرات لإرسال معدات.

وتجدر الاشارة الى انه تم عمل قرار إزالة إداري من الاداره وتم التنسيق مع الجهات المعنية من محافظة القاهرة وقوات الامن من قسم شرطه حلوان وتم تنفيذ الازالة