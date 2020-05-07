محافظ القاهرة يشدد على ضرورة مراجعة تراخيص التعلية بالاحياء

في ضوء إنشاء محاور مرورية جديدة وضرورة توفير اماكن إنتظار للسيارات لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدس المروري والحفاظ علي المظهر الحضاري للعاصمة صدر قرار محافظ القاهرة رقم ٣١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإيقاف أعمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص بناء أو تعلية من الأحياء والتي مازالت تحت الإنشاء بصفة مؤقتة لبيان مدي إلتزام الصادر لهم الترخيص بالاشتراطات البنائية طبقًا للقانون وتوفير أماكن للجراجات بتلك العقارات .

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الإيقاف المؤقت يهدف إلى التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات البنائية والدراسات المرورية اللازمة وتوفير أماكن إنتظار السيارات ” الجراجات ” بالعقارات طبقًا لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وأشار محافظ القاهرة إالى أن قرار إيقاف البناء لمدة ٦ أشهر لا ينطبق على الحاصلين على ترخيص بناء أو تعلية من الأحياء حيث سيسمح لهم باستئناف أعمال البناء فورًا عقب إنتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة التراخيص من أعمالها .

وأكد محافظ القاهرة علي رؤساء الأحياء بسرعة فحص ومراجعة تلك التراخيص والافادة بنتائج الفحص فى مدة لا تتجاوز إسبوعين حتي يتم السماح لأصحاب الرخص الملتزمين بإستكمال اعمال البناء فوراً وإتخاذ اللازم نحو الرخص الغير مطابقة للإشتراطات البنائية وقانون البناء على الفور .