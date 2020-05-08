أعلنت HONOR أمس الأول الأربعاء فى مؤتمر كبير عبر الإنترنت عن إطلاق هاتف HONOR 9X Lite الذكي، الذى يمتاز بأناقته وسعره المناسب حيث يعد الهاتف الوحيد فى فئته السعرية والأقل من 3000 جنيها الذى يقدم إمكانيات تنافسية غير موجودة فى باقى الهواتف من نفس الفئة السعرية.

يقدم الهاتف تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين فى مصر، أبرزها المادة المصنع منها الجهاز وهى الزجاج وليس البلاستيك وسعته التخزينية 128 جيجا، بالإضافة إلى شاشة العرض الكاملة مقاس 6.5 بوصة وكاميرا مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، كما أنه مدعم بمعالج Kirin 710 ووحدة معالجة الرسوميات Turbo التى تضمن معالجة الصور بجودة عالية، ومزود ببطارية بقدرة 3750 مللى أمبير، مما يُمكن مستخدمى HONOR 9X Lite من استخدام الهاتف دون قلق بشأن شحنه طوال اليوم.

ويبرز هاتف HONOR 9X Lite بأدائه وإمكانياته الاستثنائية ويضم القطع التقنية والبرمجيات الأكثر ملاءمة التى تلبى احتياجات وعادات وتفضيلات المستخدمين والتى تنافس بقية العلامات فى المجال بأحدث تقنياتها.

وقال كريس سان بايغونغ، رئيس شركة HONOR فى الشرق الأوسط وإفريقيا: “يسرنا أن نطرح هاتف HONOR 9X Lite فى مصر ونحن على ثقة تامة بأن هذا الهاتف الرائد سيلقى رضا عشاق العلامة”.

صُمم HONOR 9X Lite للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكى مبتكر وبسعر مناسب. وستكون ميزاته الذكية نقطة جذب إضافية للخبراء الرقميين الذين يتطلعون إلى الإبداع والعيش فى عالم ذكى اليوم.

هونر تطلق HONOR 9X Lite فى مصر بمزايا تنافسية بأقل من 3000 جنيها السابق 1 od 2 | التالي

وتعد أبرز المزايا الأساسية فى هاتف HONOR 9X Lite