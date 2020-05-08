هونر تطلق HONOR 9X Lite فى مصر بمزايا تنافسية بأقل من 3000 جنيها
بمساحة 128 جيجا وخامة مصنعة من الزجاج وبطارية تدوم طويلا
أعلنت HONOR أمس الأول الأربعاء فى مؤتمر كبير عبر الإنترنت عن إطلاق هاتف HONOR 9X Lite الذكي، الذى يمتاز بأناقته وسعره المناسب حيث يعد الهاتف الوحيد فى فئته السعرية والأقل من 3000 جنيها الذى يقدم إمكانيات تنافسية غير موجودة فى باقى الهواتف من نفس الفئة السعرية.
يقدم الهاتف تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين فى مصر، أبرزها المادة المصنع منها الجهاز وهى الزجاج وليس البلاستيك وسعته التخزينية 128 جيجا، بالإضافة إلى شاشة العرض الكاملة مقاس 6.5 بوصة وكاميرا مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، كما أنه مدعم بمعالج Kirin 710 ووحدة معالجة الرسوميات Turbo التى تضمن معالجة الصور بجودة عالية، ومزود ببطارية بقدرة 3750 مللى أمبير، مما يُمكن مستخدمى HONOR 9X Lite من استخدام الهاتف دون قلق بشأن شحنه طوال اليوم.
ويبرز هاتف HONOR 9X Lite بأدائه وإمكانياته الاستثنائية ويضم القطع التقنية والبرمجيات الأكثر ملاءمة التى تلبى احتياجات وعادات وتفضيلات المستخدمين والتى تنافس بقية العلامات فى المجال بأحدث تقنياتها.
وقال كريس سان بايغونغ، رئيس شركة HONOR فى الشرق الأوسط وإفريقيا: “يسرنا أن نطرح هاتف HONOR 9X Lite فى مصر ونحن على ثقة تامة بأن هذا الهاتف الرائد سيلقى رضا عشاق العلامة”.
صُمم HONOR 9X Lite للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكى مبتكر وبسعر مناسب. وستكون ميزاته الذكية نقطة جذب إضافية للخبراء الرقميين الذين يتطلعون إلى الإبداع والعيش فى عالم ذكى اليوم.
وتعد أبرز المزايا الأساسية فى هاتف HONOR 9X Lite
- قدرات التصوير الاستثنائية مع الكاميرا المزدوجة دقة 48 ميجابكسل الملائمة لكل مناسبة .
- يقدم هاتف HONOR 9X Lite بكاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل تضم العدسات الأكثر تكاملاً لتصوير اللحظات الثمينة بغض النظر عن البيئة. ويوفر المستشعر الرئيسى 48 مليون بكسل من الدقة ما يمنح المستخدم تفاصيل مذهلة فى الصور المعقدة. وتُعد عدسة العمق المساعدة بدقة 2 ميجابكسل رفيقاً مثالياً للهواة الذين يرغبون بتصوير العناصر عن قرب.
- كما يُعدّ المستشعر الأساسى بدقة 48 ميجابكسل علامة فارقة فى تصوير الهواتف الذكية وسيلقى إعجاب عشاق التصوير الفوتوغرافى ببراعته وسهولة استخدامه.
- يتميز هاتف HONOR 9X Lite ايضا بفتحة بعد بؤرى تبلغ f/1.8 ومستشعر ½ بوصة لتعزيز دقة الصورة وجودتها وإدخال كمية كبيرة من الضوء والتقاط التفاصيل الدقيقة ليمنح المستخدم الصور الأقرب إلى الواقعية. وستبدو صوركم بأدق وأوضح تفاصيل عند التكبير.
- ولأن HONOR تدرك القيود التى يفرضها التصوير الليلي، زودت الهاتف بوضع AIS Super Night Mode 2.0 للتصوير الليلى الذى يدمج الصور المختلفة بذكاء لينتج صورا واضحة وواقعية فى البيئات ذات الإضاءة المنخفضة.
- وتماشياً مع اتجاه شاشات العرض الكاملة، يتميز هاتف HONOR 9X Lite بشاشة مقاس 6.5 بوصة فى هيكل مريح عند الإمساك به بيد واحدة وذلك بفضل الشاشة الخالية من فتحة الكاميرا، حيث توفر شاشة العرض الكاملة والخالية من فتحة الكاميرا بدقة 2340 x 1080 التى لا تقبل المنافسة تجربة محسنة لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو وإنجاز المزيد.
- ولأن العلامة دائماً تضع المستخدم فى مقدمة أولوياتها، زودت هاتفها بفلتر الضوء الأزرق المعتمد من TÜV Rheinland والذى يعمل على تقليل إشعاعات الضوء الأزرق الضارة والمنبعثة من الشاشة، مما يقلل من إجهاد العين بغض النظر عن الاستخدام الكثيف للهواتف الذكية.
- ويقدم هاتف HONOR 9X Lite بطاريه تدوم طويلاً بقدرة 3750 مللى أمبير، فيتيح عمر البطارية الطويل 108 ساعات من تشغيل الموسيقى أو 28 ساعة من المكالمات الهاتفية أو 22 ساعة من تشغيل الفيديو أو 10 ساعات من اللعب المتواصل.
- كما يأتى هاتف HONOR 9X Lite مع ذاكرة RAM بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت. وتعمل بطاقات SIM وmicroSD معاً لتوفير ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة الخارجية، مما يتيح للمستخدمين حفظ ما يصل إلى 10.000 أغنية.