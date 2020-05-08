اقتصاديون عن الرأسمالية و كوفيد-19 : هناك بصيص من الأمل

*إعداد و ترجمة مارك مجدي:نشرت جريدة الجارديان هذا الحوار الهام بين الاقتصاديين اليساريين ديفيد ماك وليامز و هو اقتصادي و كاتب صحفي أيرلندي و يانيس فاروفاكيس المفكر الاقتصادي و وزير مالية سيريزا اليوناني

تعليق الرأسمالية.…قال ديفيد ماك وليامز في بداية الحوار” من الطبيعي أن نقول الآن أن الرأسمالية في إطار الأزمة الراهنة قد تم تعليقها”. مؤكداً أنها لن تعود إلى الوضع الذي بأي حال من الأحوال. فلقد عادت الدولة, و هذه المرحلة لن تمر مرور الكرام. أكد أن هناك شيئأً واضحاً بالنسبة له : “لا يمكننا العودة إلى الوراء”.

بينما قال يانيس فاروفاكيس” يعجبني تعبيرك: الرأسمالية تم تعليقها. و أضاف ” لقد شهد العالم تعليقاً الرأسمالية قبل ذلك أثناء الحرب العالمية الثانية, مع تطبيق اقتصاد الحرب: اقتصاد موجه لضبط الأسعار . لكن ما نشهده الآن هو ليس تعليق الرأسمالية بالضبط”.

أكد فاروفاكيس علي أن قواعد الرأسمالية قد عُلقت بالفعل فجميع السياسات الحره المقدسة ذهبت, مضيفاً أن التفرقة البراقة بين السياسيات المالية و النقدية انتهت, و فكرة أن الدين العام هو شيء سيء انتهت كذلك. و لكن المؤسسات الرئيسية لبناء علي حسب تعبيره ” اقتصاد حرب بدون حرب” أي التي تعلق و تتجاوز الرأسمالية- وهي لم توضع في مكانها المطلوب”.

“هناك فرق جوهري بين أن نقول نحن ذاهبون إلي الهاوية, فلا نتوقع منك أن تلتزم بالقواعد. و أن نقول أن القواعد نفسها تغيرت, و علينا أن نصنع قواعد جديدة لنتجنب الانهيار الاقتصادي. كل هذا الحديث عن “التخفيف الكمي” الذي تلتزم به بنوك العالم المركزية و البنك المركزي الأوروبي بالأخص, يبقي بعيداً تماماً عن عقلية اقتصاديات الحرب”.

و تابع ماك وليامز الحديث موافقاً ” إنه خطأ تصنيفي تكرر سابقاً في أوروبا. إذا كنت تؤسس سياساتك الاقتصادية علي إرادة البشر الواقعون تحت تأثير الصدمة و المضطرون للاقتراض- و هو المنطق الأساسي في التخقيق الكمي- فلديك مشكلة خطيرة”.

مشيراً إلى أن الصورة الذهنية التي تنطبق علي التخفيف الكمي هو أنبوب ضخ الماء: أنبوب مالي ضخم حيث يتدفق الماء ليوقف الحريق الذي تسببه الأزمة. و لكن الماء الذي يرميه الأنبوب محدود جداً بسبب مروره بصمام صغير يحدد مقدار الماء, و هذا الصمام هو البنوك, صمام يتصرف بمبدأ ” قابلية النشاط التجاري لاقتراض الأموال”. و في لحظة يتحول أنبوب المال إلى قطارة- مضيفاً أن حتي هذه القطارة تعمل لصالح الأثرياء.

و تابع فائلاً” لهذا أتفهم فكرتك, فرغم تعليق القواعد الرأسمالية تبقي البنية التحتية كما هي. و لكن العالم بدأ يتنبه أن هناك بديلاً. المرحلة الثانية التي ستمهد للتفكير لما بعد الرأسمالية, إعادة التفكير في السياسات المالية, إعادة التفكير في الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد و لصالح من يعمل- و احتمالية أن نفكر في معاهدة بريتن وودز جديدة- أي اتفاق يغير مسار الاقتصاد العالمي ككل”.

العالم في مفترق طرق

أجاب فاروفاكيس علي سؤال ماك وليامز حول شكل الاقتصاد الأوروبي و العالمي بعد الأزمة قائلاً” نحن نقف في مفترق طرق و سنسلك طريقاً واحداً من طريقين مختلفين تماماً. و لا يمكننا تحديد أي طريق سنسلك بعد. دعني أبدأ بالسيناريو الجيد. و هو ينطلق من فكرتك عن أفاق لبريتن وودز جديدة- بتمثلها المحدد في الاتحاد الأوربي.فحقيقة أن ألمانيا في نفس الوضع المزري الذي يقف فيه الجميع تعطي بصيصاُ من الأمل”.

و تابع فاروفاكيس “إذا كنا سنحصل علي تضامن قاري بين الدول الأوروبية, فعلي أي شاكلة يجب أن يكون؟ لا يجب أن يكون فيدرالياً, فعلي الرغم من ضرورة وجوده الآن أكثر من أي وقت مضي- فهو مستبعد الحدوث, بسبب عوامل التفرقة التي يفرضها كوفيد-19, أزمة الهجرة و أزمة اليورو التي تفرق بيننا بشدة. فيكمن البديل في استخدام و انتشار مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالطريقة التي تعزز الفيدرالية الأوروبية, و يمكننا أن نبدأ في ذلك غداً إذا أردنا, من خلال توفير أموال لدعم جميع من يعانون الفقر, و أن نستثمر في الانتقال نحو اقتصاد يحافظ علي البيئة”.

أكد فاروفاكيس أن هناك بصيص أمل هنا, بسبب الفروق العميقة بين 2020 و 2010. في 2010, عندما كانت اليونان و أيرلندا غارقتان في الديون, كان هناك فروقاً كبيرة بين ما تشهده أيرلندا و اليونان و ما تشهده ألمانيا و هولندا. فاليوم, الآله الصناعية الألمانية معطلة, و هي معطلة من قبل هجمة كورونا. كان قطاعي صناعة السيارات و صناعة الأدوات الصناعية يعانيان من مشاكل كبيرة. و شدد علي أن حقيقة أن ألمانيا تشارك بقية الدول نفس الأوضاع السيئة تعطي الأمل أن الجميع سيتساءل عن ما يجب فعله, و ليس كما قالت ألمانيا سابقاً للدول المتعثرة” إنها مشكلتكم, اذهبوا للترويكا”. و كذلك الأمر بالنسبة للعالم, الوضع السيء هو وضع مشترك بين الدول الكبري و الدول النامية, و هو ما سيدفعهم جميعاً لإيجاد الحلول المشتركة.

الفشل سيؤدي إلى موجة فاشية جديدة

أما عن السياريو السيء قال فاروفاكيس “نحن البشر, و الأوربيون بالأخص- نحب تضييع الفرص الرائعة لنتنهي إلى نتائج و أوضاع بائسة. من المرجح أننا سنواجه نفس العند من قبل نفس الليبراليون المتزمتون, المستمرون في وضع العقبات أمامنا نحو فيدرالية ديمقراطية حقيقية, و نحو تضامن عالمي يغير الوضع الكارثي”.

و رداً علي سؤال ماك وليامز عن تأثير هذه العقبات علي الأعضاء الجنوبيين في الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا, قال فاورفاكيس أن في كل مرة تحدث الأزمة في أوروبا تنخفض معدلات النمو و تغرق إيطاليا في الركود- و بوجود سالفيني متأهباً. و في حال فشل برلين و بروسل في التحرك نحو السيناريو الجيد, فإيطاليا و كل بلاد أوروبا الأكثر تضرراً ستتحرك مجدداً نحو الفاشية الجديدة”.

هنا ينتهي السيناريو السيء بالنسبة لفاروفاكيس واصفاً الوضع بتأثير الدومينو العملاق الذي سيؤدي لتحلل الاتحاد الأوروبي.

و أكد فاروفاكيس أن الاتحاد الأوروبي لن يتوقف عن الوجود لكنه سيصبح صورياً مثل كومنولث الدول المستقلة الذي نشأ بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي في أوروبا الشرقية. و هو لايزال له مكتب في موسكو.

“السيناريو السلبي إذن هو كومنولث الدول المستقلة”.

و أضاف فاروفاكيس أن هذا الوضع سيجعل من ترامب و بولسانيرو و مودي يرقصون فرحاً.” سننتقل إلى اقتصاد عالمي هوبسي( نسبة إلى توماس هوبس) اقتصاد متوحش لا يقدم شيئأ سوي الفقر لغالبية البشر حتي في أوروبا”.

من يتحمل اللوم؟

قال ماك وليامز :”عندما ولدت في أيرلندا كان الفقر سائداً, ثم ارتفع مستوي المعيشة بفضل المشروع الأوروبي, بفضل الوضع الأوروبي في سلسلة التوريدات العالمية, و السياسة الضريبية التي اجتذبت رأس المال. احساسي أن هذا النموذج قد يتلاشي و معه العولمة”.

أضاف ماك وليامز أن هناك أصوات سترتفع بأن هذا الفيروس جاء نتيجة العالم الكوسموبوليتان المعولم المفتوح للتنقل بين الدول . و أضاف أن سواء كان هذا صحيحاً أم لا, يبدو أن هناك من سيلوم البشر. “نحن نعرف أن الطاعون أدي إلى نزعة معاداة السامية في أوروبا. سأل الأوروبيون أنفسهم : من نلوم علي ذلك؟” و وجهوا الاتهام للمجتمع اليهودي المنعزل”.

و أشار إلى أن العالم إذا لم يتحرك في إتجاه مختلف, سيصبح بذلك عالماً كريهاً. و قال ” أنا بذلك أوجه نداءاً للعالم أجمع”.

رد فاروفاكيس علي ماك وليامز بأنه يشاركه القلق لكنه تعرض لتحليله بالنقد, فقال ” أشاركك القلق علي المستقبل, لكن علي أن أتحدي التحليل الذي بني عليه. الانفتاح العالمي الذي وصفته أنت كان يصحبه كذلك حظر و منع شديديين: الحدود الأمريكية المكسيكية المغلقة مقابل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية, حرية الحركة في أوروبا مثابل مؤسسة فورتكس لحماية الحدود الأوربية التي تمنع المهاجرين من الدخول إلى أوروبا. أكد أن هذه ليست تناقضات, و لكنها منطق النظام الذي يضع رأس المال فوق البشر و فوق حريتهم”.

و أضاف فاروفاكيس ” إذا فشلنا في الوقوف معاً –أن نجتمع حول بريتن وودز جديدة, و أن نقدم الاستثمارات التي يحتاجها العالم و الكوكب بشدة- أخشي أن النظام الرأسمالي سيتعمق في المنطق القاسي اللاإنساني, حيث تزيد سيطرة القطاع المصرفي علي الاقتصاد العالمي, فالمصرفيين بارعون في الحصول علي الأموال في الأزمات”.

و أوضح فاروفاكيس أن الآن هو الوقت المناسب لإعادة التفكير في أشياء كثيرة. و إذا لم نفعل ذلك ستزداد و تكبر الحواجز بيننا: حواجز لن يمر منها سوي المال فقط”.